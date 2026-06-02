Sin minutos y cada vez más fuera del equipo, uno de los que llegó como refuerzo este año busca su salida. Tomateros y otro club nacional lo miran de reojo.

U de Chile ya trabaja en el mercado de pases y ahí lo primero son las salidas. Para traer refuerzos extranjeros primero debe liberar cupos del actual plantel, donde el caso de Lucas Romero parece cada vez más distanciado del equipo.

Sin jugar desde hace dos meses y con poca continuidad en el año, aparecieron dos equipos en el horizonte. Desde Radio Pauta avisaron que “se puede liberar Lucas Romero, de hecho Limache y Ñublense estarían abiertos (a llevarlo).

“A Limache se le lesionó Ramón Martínez, va a necesitar un jugador en esa posición”, informaron en el citado medio. Es ahí donde una vieja obsesión vuelve a cobrar fuerza en el CDA, en relación a una figura de los tomateros.

Limache y U de Chile prenden el mercado

Lucas Romero busca su salida de U de Chile y es ahí donde aparece Deportes Limache como uno de sus principales interesados. El volante cedería un cupo de extranjero al plantel azul y, de paso, acercaría posiciones para el gran anhelo de la U: Daniel Castro.

Lucas Romero y su poca continuidad en la U

Conocido es el interés de la U por Popín, sin embargo su alto precio ha impedido que arribe en mercados anteriores. Por eso, el “negocio” de Romero es clave en caso de pavimentar otra movida entre ambos.

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Eso sí, no la tendrán fácil en el elenco cervecero para hacerse del paraguayo de U de Chile. Es que en Chillán también siguen atentos a su situación y se suman como la otra opción para amarrarlo en este mercado.

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“Lucas Romero es seguido de cerca por Ñublense para reforzar al plantel de cara a la segunda rueda del torneo”, reportó el medio Rincón del Rojo. Ahora en la U tendrán la última palabra sobre su fichaje 2026 que no dio resultados.