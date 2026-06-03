Mauricio Pinilla recordó el momento en que Matigol les contó a los jugadores de la Roja que sería traspasado al cuadro rossonero. "Entró al avión con el teléfono", repasó.

El 31 de agosto de 2016, prácticamente en el cierre del mercado de fichajes, Matías Fernández cumplió un sueño y se erigió en el primer chileno en vestir la camiseta del AC Milan de Italia. A día de hoy, el “14” es el único en el listado que él mismo abrió.

Fernández llegó al cuadro rossonero a préstamo desde la Fiorentina. Fue una petición expresa de Vincenzo Montella, quien había sido su director técnico en el cuadro viola. Un momento que Mauricio Pinilla recuerda con nitidez. Aunque no tan bien situado en el contexto.

“Estábamos en un avión, viajando a jugar a algún lugar”, manifestó Pinigol en el panel de ESPN F360 Chile. Tenía razón: la selección chilena debía visitar Asunción para medirse a Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, el primero de los tres consecutivos que el Equipo de Todos quedó condenado a mirar por TV.

Matías Fernández en acción con el AC Milan, donde jugó 13 partidos: anotó un gol y regaló dos asistencias. (Maurizio Lagana/Getty Images).

Pini agregó que “el Mati entró al avión con el teléfono. Dijo ‘sí, sí, sí, listo’. Muchachos, me voy al AC Milan”. La Albirroja venció por 2-1 a los pupilos de Juan Antonio Pizzi con un gol de Óscar Romero y otro de Paulo Da Silva. Descontó Arturo Vidal para el cuadro chileno. Y Matigol se quedó en el banco todo el encuentro.

Arturo Vidal y Eduardo Vargas celebran el descuento de Chile en el Defensores del Chaco. (Marcelo Hernandez/Photosport).

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Por Mati Fernández y su pase al Milan: reviven el traspaso de Bravo al Barcelona

A raíz de ese recuerdo del fichaje de Mati Fernández en el AC Milan de Italia, el periodista Cristian Caamaño recordó también el Mundial de Brasil 2014. En plena competencia, se negoció la llegada de Claudio Bravo al Barcelona desde la Real Sociedad.

Claudio Bravo en su presentación como arquero del Barcelona. (David Ramos/Getty Images).

“En medio del Mundial, viene la transferencia de Claudio Bravo al Barcelona. Ya estaba llegando el rumor. Ahí te olvidas de los clubes y te concentras en el reporteo de Chile”, manifestó Caamaño en el mismo panel de ESPN donde Pinilla recordó esto de Matigol.

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El periodista agregó que “hubo un día en que lo llevaron a una conferencia de prensa y contestó todas las preguntas de rigor de su llegada al Barcelona, imagínate qué nivel de club”. Eso fue el 1 de julio de 2014, cuando los culés desembolsaron 12 millones de euros para quedarse con el legendario capitán de la Roja que después fue bicampeona de América.

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