Claudio Bravo desde que dejó el fútbol disfruta de su estatus de leyenda. Con este cartel, el chileno asistió al partido de Barcelona ante PSG, donde se encontró con Marc-André ter Stegen.

El formado en Colo Colo colgó los guantes en el año 2024 tras jugar la Copa América de Estados Unidos. En la actualidad trabaja en los medios, desempeñándose como comentarista en ESPN y así, sigue unido al deporte que tan feliz lo hizo.

El reencuentro entre Bravo y Ter Stegen

Probablemente el periodo más exitoso de la carrera de Claudio Bravo fue en Barcelona. El histórico capitán de La Roja arribó al Camp Nou en 2014 tras brillar en la Copa del Mundo de Brasil. Ahí mostró su mejor rendimiento y conquistó dos veces La Liga y también, la Champions League.

ver también Evelyn Matthei confirma a Claudio Bravo en su eventual gobierno: “Ya dio el sí”

Claro que en los Culés, Bravo también vivió una intensa rivalidad deportiva con Marc-André ter Stegen. El chileno y el alemán competían por el arco, siendo el primero quien jugaba La Liga y el segundo quien disputaba la Champions League. El europeo se quejó en más de una oportunidad de esta situación y el sudamericano terminó partiendo en 2016 a Manchester City.

Siempre quedó en el aire la sensación de que ambos tenían una enemistad. En pleno 2025, Claudio Bravo fue invitado al último partido de Barcelona ante PSG en la Champions League. Mientras estaba sentado Estadio Olímpico de Montjuic, Marc-André ter Stegen pasó por su lado.

¿Qué pasó? Ter Stegen buscó a Bravo entre la multitud y saludó al bicampeón de la Copa América con mucho afecto, demostrando que la rivalidad siempre fue deportiva. El alemán también tuvo el mismo gesto para los acompañantes del chileno, entre ellos, su esposa Carla Pardo, tal como quedó demostrado en el video de Sport. En el 2017 ya se habían encontrado en la Copa Confederaciones.

Publicidad

Publicidad

Marc-André ter Stegen sigue siendo arquero de Barcelona a los 33 años. De hecho, es el capitán del club. Sin embargo, en los últimos meses ha sufrido diversos problemas físicos que no le han permitido estar en el terreno de juego con sus compañeros.