Hace rato que los nombres de Claudio Bravo y Evelyn Matthei venían sonando juntos, todo en medio de la candidatura presidencial de la exalcaldesa de Providencia. Ahora, está confirmado que el exportero de la Roja sería parte de un eventual gobierno de la candidata de Chile Vamos.

En conversación con Pedro Carcuro, Matthei aseguraba que “he conversado muchas veces con él, pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo? Pero mi sueño es que Claudio Bravo fuera ministro del Deporte“.

Finalmente, las conversaciones llegaron a ese esperado ofrecimiento. Este jueves 25 de septiembre, durante su participación en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, Evelyn Matthei confirmó: “Hemos conversado y Claudio Bravo aceptaría ser ministro del Deporte“.

En ese sentido, la además exministra del Trabajo habló sobre el rol de los ídolos del deporte o la música en el crecimiento de los niños. “Claudio Bravo sería el mejor ministro, ya dio el sí“, manifestó.

Claudio Bravo va con Evelyn Matthei, Rodrigo Goldberg con Jeannette Jara

Este no es el único anuncio relacionado con el deporte en la carrera presidencial. Esta semana, Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, confirmó a Rodrigo Goldberg como parte del equipo deportivo de su comando.

Publicidad

Publicidad

“Tengo una vasta experiencia no solamente en el fútbol, sino que también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho”, comentó el ex U. de Chile en el anuncio.