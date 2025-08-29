A casi tres meses de que se lleven a cabo las Elecciones Presidenciales en Chile, los candidatos para llegar a La Moneda comienzan a dar a conocer sus propuestas, donde uno de ellos no oculta su deseo de contar con Claudio Bravo en sus filas.

Cuando se acerque el momento de las votaciones a mediados de noviembre, no faltarán los postulantes que con tal de sumar preferencias de la gente, buscarán ligarse a integrantes de la Generación Dorada de la Selección Chilena, aunque con el ex arquero y capitán, la cosa sería distinta.

Postulan a Claudio Bravo como Ministro

Es que la actual abanderada del pacto “Chile Grande y Unido”, Evelyn Matthei, reveló en conversación con Pedro Carcuro en TVN que uno de sus sueños en caso de ganar la elección presidencial es contar con el mejor arquero de la historia del país como secretario de Estado.

Junto con expresar su admiración por el bicampeón de América, la ex alcaldesa de Providencia fue enfática en señalar que en caso de llegar a La Moneda, quiere que se haga cargo del Ministerio del Deporte, para tomar el lugar de Jaime Pizarro.

“Hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en Deporte. Ese es mi sueño. Creo que nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso”, expresó Evelyn Matthei.

Ante la pregunta de Carcuro de si le hizo llegar la propuesta al “Capitán América”, la candidata indicó que “¿si se lo he planteado? He conversado muchas veces con él, pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo?”.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales?

Tanto la votación para escoger al próximo Mandatario, en primera vuelta, como las Elecciones Parlamentarias se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre. En caso de una eventual segunda vuelta, la misma se realizará el domingo 14 de diciembre.