Por años el Estadio Nacional y Monumental han sido locales de votación para los diferentes sufragios en nuestro país y al igual que otros recintos deportivos, este domingo 16 de noviembre no será la excepción para las Elecciones Presidenciales 2025.

Es por eso, que te recomendamos planificar con anticipación, para prevenir las altas temperaturas que están pronosticadas y la alta afluencia de público, ya que al ser voto obligatorio, se espera que el flujo de electores sea mayor.

Horario Elecciones Presidenciales 2025

De acuerdo a la información publicada por el Servicio Electoral (SERVEL), las mesas de votación abrirán a las 08:00 am horas y se mantendrá habilitada hasta las 18:00 horas , pero ojo que, si aún se encuentran electores esperando votar a esa hora, la mesa deberá mantenerse abierta y cerrar recién cuando vote el último elector.

Consulta tus datos electorales, mesa y local correspondiente, o si fuiste seleccionado como vocal de mesa en el sitio consulta.servel.cl, ahí deberás completar con tu RUN y rellenar el captcha para conocer los resultados.

Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.

¿De cuánto es la multa si no voy a votar?

De acuerdo a lo informado por el Servel, en las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre, si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

