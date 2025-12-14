Es tendencia:
¿Te toca votar en el Estadio Nacional o Monumental? Revisa aquí tu local de votación en segunda vuelta

Ambos recintos deportivos son íconos entre los locales de votación y las elecciones de este domingo no son la excepción.

Por Franccesca Arnechino

¿Te toca votar en el Estadio Naional o Monumental?
© Photosport | ATON¿Te toca votar en el Estadio Naional o Monumental?

Estamos ad portas de un nuevo sufragio, porque finalmente este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, en las que participan dos candidatos a la Moneda: Jeannette Jara y José Kast.

Para votar de manera informada es fundamental que conozcas tus datos electorales, entre los que destacan tu local y mesa de votación, para estar al tanto de cuál es tu mesa y la dirección exacta.

Recordemos que hay lugares históricos en los que la afluencia de público es mayor, como el Estadio Nacional o Monumental, por lo tanto, debes planificar con anticipación tu viaje este fin de semana.

¿Dónde me toca votar? Consulta aquí con tu RUT

Para revisar y consultar tu local de votación debes ingresar a www.consulta.servel.cl con tu RUT sin puntos y guion, para saber este y otros datos, como si debes ser vocal de mesa.

Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.

¿De cuánto es la multa si no voy a votar?

De acuerdo a lo informado por el Servel, en las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre, si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

¿Quiénes no reciben multa por no ir a votar?

Según informa el Servel, quienes cumplan con lo siguiente no serán sancionados:

​1. Quienes se encuentren enfermos. ​

2. Si están ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación. ​

3. Hayan desempeñado las funciones que encomienda esta ley. ​

4. Cuenten con la calificación y certificación de discapacidad señalada en el artículo 13 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

  • Lo anterior, podrá también acreditarse a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. ​
5. Les afecte otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

