Este domingo viviremos un nuevo proceso de elecciones presidenciales en Chile, a raíz de la segunda vuelta, con voto obligatorio y multa para quienes no vayan a sufragar.
Recordemos que en esta ocasión serán dos los candidatos a la Moneda que estarán en la papeleta: Jeannette Jara y José Kast. Para estar preparado esta jornada, es necesario que sepas todos tus datos electorales, a continuación.
¿De cuánto es la multa por no ir a votar?
Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.
Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).
Para revisar y consultar tu local de votación debes ingresar a www.consulta.servel.cl con tu RUTsin puntos y guion, para saber este y otros datos, como si debes ser vocal de mesa.
¿Quiénes no reciben multa por no ir a votar?
Según informa el Servel, quienes cumplan con lo siguiente no serán sancionados:
1. Quienes se encuentren enfermos.
2. Si están ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.
3. Hayan desempeñado las funciones que encomienda esta ley.
4. Cuenten con la calificación y certificación de discapacidad señalada en el artículo 13 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- Lo anterior, podrá también acreditarse a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.
5. Les afecte otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.