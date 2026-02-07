Pronósticos Liverpool vs Manchester City: Anfield se enciende para frenar la ilusión de los Ciudadanos

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en el partido de Liverpool vs Manchester City por la Premier League 2025/26.

Este fin de semana, Liverpool y Manchester City protagonizarán uno de los duelos más esperados de la temporada en Anfield, en el marco de la fecha 25 de la Premier League. Los Citizens llegan con ilusión, a solo seis puntos del líder Arsenal, con la esperanza de recortar distancias en la pelea por el título. Los Reds, en tanto, buscarán sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a competiciones internacionales. Actualmente se ubican en la sexta posición, a una unidad de Chelsea y a dos de Manchester United.

Ambos equipos vienen de vencer a Newcastle United en su presentación más reciente: el conjunto dirigido por Arne Slot se impuso por 4-1 en la liga, mientras que los de Pep Guardiola ganaron por 3-1 en la vuelta de la semifinal de la EFL Cup.

En la antesala del encuentro, nuestro experto te acerca tres pronósticos destacados para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Liverpool vs Manchester City

Anotará o conseguirá una asistencia: Florian Wirtz 2.40 Tarjetas de Liverpool: Menos de 2.5 + Tarjetas de Manchester City: Menos de 2.5 1.75 Tiros de Virgil Van Dijk: Más de 0.5 1.80

Florian Wirtz vive su mejor momento con Liverpool

Florian Wirtz atraviesa un gran presente con Liverpool: suma cuatro goles y dos asistencias en sus últimos seis partidos considerando todas las competencias. Si se toman únicamente los encuentros de Premier League, el mediocampista alemán registra cuatro tantos y dos asistencias en sus ocho apariciones más recientes.

Anotará o conseguirá una asistencia: Florian Wirtz – 2.40 en bet365

Duelo limpio entre Reds y Citizens

Liverpool y Manchester City no se caracterizan por un juego brusco. De hecho, ambos se encuentran entre los nueve equipos con menos tarjetas amarillas del certamen y forman parte del reducido grupo de seis que aún no han recibido tarjetas rojas.

En 18 de sus 24 presentaciones, el elenco dirigido por Pep Guardiola recibió menos de tres amonestaciones, mientras que el de Arne Slot muestra un registro ligeramente mejor, con 19 de 24 partidos en los que vio dos tarjetas o menos.

Tarjetas de Liverpool: Menos de 2.5 + Tarjetas de Manchester City: Menos de 2.5 – 1.75 en bet365

Van Dijk, un peligro constante en el juego aéreo

Virgil Van Dijk es siempre una amenaza en el área rival, ya que impone su fortaleza en los duelos aéreos, lo que le permite generar ocasiones de gol cada vez que su equipo cuenta con un balón detenido. De hecho, en lo que va de la temporada registra 34 remates en 34 partidos: 10 de ellos fueron a portería y tres terminaron en gol.

Tiros de Virgil Van Dijk: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Liverpool vs Manchester City

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Liverpool vs Manchester City: últimos partidos