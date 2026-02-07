El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo estaba listo para saltar a la cancha, pero se terminó quedando con las ganas. El elenco de los chilenos tenía programado un partido ante el Girona esta tarde, el que finalmente fue suspendido por temas de seguridad.

Los Blanquirrojos no lo han pasado nada de bien en las últimas semanas luego de quedar a un paso de la zona de descenso en La Liga. Es por ello que sumar de a tres en esta jornada era vital hasta que los problemas aparecieron.

En las últimas horas un frente de mal tiempo ha azotado a España, provocando inundaciones en distintas zonas. Ante esto, las autoridades optaron por cancelar el duelo y reprogramarlo en una nueva fecha, con la idea de que todos los hinchas puedan llegar al estadio sin poner en riesgo su vida.

Alexis y Suazo esperan: Sevilla y Girona no jugarán por temas de seguridad de sus hinchas

La visita del Sevilla al Girona tendrá que seguir esperando por algunas horas más. El duelo, que estaba programado para este sábado 7 de febrero desde las 14:30 horas, ha sido cancelado para resguardar a los hinchas del frente de mal tiempo que afecta a España.

Tanto Gabriel Suazo como Alexis Sánchez se quedan con las ganas de jugar con Sevilla este sábado. Foto: Getty Images.

Fueron los dueños de casa quienes confirmaron la decisión de las autoridades en sus redes sociales. “La Junta de Andalucía ha decretado la suspensión del partido Sevilla FC – Girona FC por motivos de seguridad y de protección civil. El Girona FC lamenta los inconvenientes de que esta decisión pueda ocasionar a los aficionados desplazados“.

La medida fue aplaudida en el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, donde aseguraron que el club “comparte plenamente la medida adoptada por las autoridades. Lo primordial es preservar la protección de sus aficionados, ya que muchos de ellos para acudir al encuentro tenían que efectuar desplazamientos que, dadas las circunstancias climatológicas y fluviales de nuestra provincia y nuestra comunidad, no se podía realizar en unas condiciones mínimas de seguridad“.

En esa misma línea, el Sevilla se cuadró con sus hinchas, los que se han visto más afectados por este frente de mal tiempo. “(El equipo) traslada toda su solidaridad y ánimo con todas las personas que están sufriendo de una u otra manera los inconvenientes de los sucesivos temporales que soporta nuestra comunidad andaluza“.

Finalmente, ambos elencos confirmaron que ya hay fecha para jugar el encuentro. Esto será este mismo domingo 8 de febrero a partir de las 12:15 horas de nuestro país.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan con las ganas de sumar minutos en el Sevilla este sábado. Los chilenos deberán esperar para verse las caras con el Girona para que así los fanáticos no sufran en su traslado al estadio.

