Este seleccionado chileno mundialista Sub 17 que gracias a su padre y un gol que le hizo a Argentina dejó un momento imborrable estuvo muy pendiente al desempeño de Yastin Cuevas en Colo Colo. Se trata de un talentoso jugador de 18 años que milita en el New York City de Estados Unidos.

Más de algún/a futbolero/a empedernido/a habrá notado que las referencias son para Zidane Yáñez, quien le anotó un golazo a la Albiceleste en el Sudamericano para menores de 17 años. Y lo hizo justo cuando su progenitor era entrevistado por un medio colombiano.

Evidentemente, el festejo interrumpió el diálogo. “Conchetu…, ¡ese es mi hijo! ¡ese es mi hijo! ¡vamos, mie…!”, gritó desaforadamente Claudio Yáñez, quien se viralizó rápidamente en las redes sociales. Con el tiempo, su hijo sigue como una carta interesante para la selección chilena.

Zidane Yáñez se puso muy contento por el gol de Cuevas, quien aprovechó una débil salida de Ignacio González a un córner de Víctor Felipe Méndez para abrir la cuenta a favor de los albos, que vencieron por 2-0 a Everton de Viña del Mar en el estadio Monumental.

Zidane Yáñez y Yastin Cuevas juntos en la Roja.

A través de una historia de Instagram, el oriundo de Nueva Jersey dejó de manifiesto su felicidad por la conquista del ariete albo, con quien compartió en la Roja que dirige Sebastián Miranda. “Vamos hermanito, ctm”, escribió Zidane Yáñez con mucha felicidad por su socio en el Equipo de Todos juvenil.

El mismo del gol a Argentina:la historia de Zidane Yáñez para festejar a Yastin Cuevas en Colo Colo

