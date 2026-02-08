A pesar de la pubalgia que lo aqueja, el brasileño Antony apareció en todo su esplendor para darle la victoria al Betis de Manuel Pellegrini ante el Atlético Madrid por 0-1 en La Liga de España. Pocos días después de haber sido goleado por los Colchoneros, el cuadro verdiblanco se tomó revancha.

Y venció como visitante al cuadro de Diego Pablo Simeone en el estadio Metropolitano, precisamente por un gol del extremo brasileño que llegó a los béticos desde el Manchester United de Inglaterra. “Muy feliz. Sabíamos la importancia del partido, hicimos un juego muy malo en la Copa del Rey”, expuso Antony sobre el 4-0 del equipo del Cholo.

“Teníamos que cambiar. Fue muy importante la charla del míster esta semana y también la autocrítica de los jugadores. Esto muestra que somos una familia. Fue una semana muy dura y difícil para todos nosotros y la afición, que esperaba mucho. Jugamos un partido muy feo en casa”, aseguró el paulista de 25 años.

Manuel Pellegrini tuvo una buena revancha ante Atlético Madrid. (Fran Santiago/Getty Images).

Añadió que “era muy importante también para mostrar que somos una familia. Fue un partido muy bueno para todos nosotros. La charla del míster fue muy importante para todos nosotros mirar y hacer una autocrítica individual. Era importante jugar más juntos, mostramos que somos mucho más fuertes así”.

El remate de Antony que valió la victoria del Betis. (Angel Martinez/Getty Images).

Un elogio importante para el Ingeniero Pellegrini, quien aplaudió el golazo de Antony para vulnerar al esloveno Jan Oblak. “Estoy muy feliz por el gol, le pegué muy bien al balón cruzado. El portero siempre espera el tiro abierto. Tengo mucho dolor, pero mucho más feliz porque conquistar tres puntos acá es muy difícil”, sentenció Antony tras esta conquista, la sexta que mete en La Liga, donde también regaló cuatro asistencias.

Fidalgo se suma a Antony y elogia a Pellegrini tras la victoria del Betis vs Atlético Madrid

Manuel Pellegrini no sólo sonrió con Antony y con la victoria por 1-0 del Betis como visitante del Atlético Madrid. También se puso contento por el estreno liguero de Álvaro Fidalgo, talentoso centrocampista que llegó al club desde el América de México.

“Gracias a Manuel por la oportunidad y la confianza en un contexto difícil. Intenté responder desde el minuto 1. Parece que llevo más de una semana acá, muy feliz por la victoria”, manifestó el jugador, quien surgió en las inferiores de Real Madrid y llegó a México de la mano del argentino Santiago Solari.

Álvaro Fidalgo entró en el minuto 87 en el Betis por Marc Bartra. (Getty Images).

Fidalgo añadió que ” había que hacer autocrítica, el jueves no representamos al equipo todo lo que llevo viéndolo durante todos estos años. Se dio así el partido, fue duro por el resultado y las sensaciones. Todos hicimos autocrítica, lo hablamos, hubo cosas que el cuerpo técnico cambió rápidamente”.

“El equipo hizo un partido espectacular en sensaciones, actitud y lo táctico. El gol de Antony al final, un jugador así de determinante te permite ganar estos partidos”, aseguró sobre el extremo brasileño de 25 años, quien hizo festejar a todos los béticos con ese lindo tiro.

Sobre su adaptación, dijo que “poco a poco, acabo de bajar del avión como quien dice. Tengo mucho más para dar cuando empiece a coger confianza, asumir más con balón y ser protagonista. Me entenderé más con todos e irá mejor, estoy seguro. Quería dar este paso”.

“Tenía que crecer en muchos aspectos. Llegó el debut después de toda la vida soñando debutar en La Liga. No me olvido de por qué ni por quién estoy acá. Me alegro mucho, el otro día no pudimos cumplir con lo que debíamos hacer. Hoy al menos a toda la gente que vino, había un montón y me sorprendió, espero que hayan disfrutado mucho el partido y estén tan felices como nosotros”, sentenció Fidalgo.

Revisa el compacto del triunfo de Betis vs Atlético Madrid

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Betis marcha en el 5° lugar de la tabla de posiciones en La Liga 25-26 con 38 puntos en 23 partidos, a falta de 15 juegos para el final.