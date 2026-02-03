Manuel Pellegrini se hizo el desentendido con el fichaje de Álvaro Fidalgo en el Betis y a las horas se confirmó la negociación. Así las cosas, el talentoso volante español nacionalizado mexicano dejó atrás su experiencia en el América de México para vestir de verdiblanco.

El jugador, surgido en las inferiores del Real Madrid, tuvo una larga estadía en las Águilas. En aquel cuadro mexicano, fue dirigido por Fernando Ortiz, quien le dio mucha continuidad. El actual entrenador de Colo Colo hizo jugar a Fidalgo en 55 ocasiones con la camiseta americanista.

Una etapa que seguramente le sirvió al hispano de 28 años, quien ganó cuatro títulos con el América. “En México hay dos torneos. Cada vez que empieza, hay una pretemporada. La mía empezó el 18 de diciembre. Jugué tres partidos de liga, todos los 90 minutos”, contó Fidalgo a la prensa que asistió a su presentación.

Álvaro Fidalgo luce uno de los cuatro títulos que ganó en el América. (Hector Vivas/Getty Images).

“Es verdad que esta última semana hubo un parón por unos partidos de la selección mexicana. Vengo en ritmo, entrené todos los días, jugué todos los minutos. Físicamente estoy al mil por ciento, disponible para todo”, manifestó el futbolista, quien llegó a México de la mano del DT Santiago Solari.

Fidalgo añadió que “no habrá problemas. Entrenar en la altitud todo el tiempo me ayudará mucho acá, que estamos al nivel del mar”. Tiene razón: México DF está a 2 mil 240 metros sobre el nivel marítimo. Luego de eso, detalló el encuentro con el Ingeniero Pellegrini.

Álvaro Fidalgo alaba la campaña de Pellegrini en el Betis

Para Fidalgo, este martes 3 de febrero fue hora de conocer a Manuel Pellegrini, el DT del Betis desde agosto de 2020. Por cierto, dio algunos detalles de ese encuentro en el cuadro de Heliópolis. “Le doy las gracias por la confianza y la bienvenida”, dijo el mediocampista.

Álvaro Fidalgo fue compañero del chileno Diego Valdés en el América. (Hector Vivas/Getty Images).

“Desde que estuvo acá demostró el entrenador que es. La regularidad que tiene el Betis no es casualidad. En competiciones europeas, tres torneos al día de hoy. Eso habla por sí solo. Estoy disponible para todo”, sentenció el hispano mexicano, quien tiene muchas ganas de comenzar lo antes posible a jugar.

Manuel Pellegrini tuvo su primera conversación con Álvaro Fidalgo. (Fran Santiago/Getty Images).

Por lo pronto, el experimentado director técnico chileno debe afinar detalles para jugar por la Copa del Rey: este jueves 5 de febrero, el cuadro bético recibirá a Atlético Madrid en los cuartos de final de la competencia. Esa llave será a partido único y se disputará en el estadio La Cartuja a contar de las 17 horas.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Betis acumula 35 puntos en 22 partidos de La Liga 25-26. Se ubica en el 5° puesto a falta de 16 jornadas para terminar el certamen.

