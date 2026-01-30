Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Europa League

Los temibles rivales que asoman para Pellegrini y Osorio en Europa League

Tras evitar la fase de playoffs, tanto el Betis como Midtjylland ya conocen el camino a atravesar desde los octavos de final.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen su camino en Europa League.
© Getty Images/MidtjyllandManuel Pellegrini y Darío Osorio conocen su camino en Europa League.

Luego de conseguir su clasificación directa para los octavos de final en Europa League, tanto el Betis del técnico Manuel Pellegrini como el Midtjylland del delantero Darío Osorio conocerían a sus potenciales rivales en la siguiente etapa.

En la sede de la UEFA, en la localidad suiza de Nyon, se dio a conocer el sorteo de los Playoffs del certamen continental, que también tendrá presencia nacional, pues avanzó a esta instancia el SK Brann noruego del atacante Niklas Castro.

La instancia determinó que el otrora seleccionado nacional deberá medirse en la siguiente etapa de Europa League contra el Bologna de Italia. Y en caso de avanzar a los octavos de final, tiene dos potenciales rivales: la AS Roma o el Friburgo de Alemania.

Objetivo cumplido: Pellegrini y Osorio se meten en octavos de final en Europa League

ver también

Objetivo cumplido: Pellegrini y Osorio se meten en octavos de final en Europa League

Los potenciales rivales de Pellegrini y Osorio en Europa League

Según determinó la UEFA existen cuatro potenciales oponentes tanto para Betis como Midtjylland, que quedaron ubicados en los puestos 3 y 4, de acuerdo a su clasificación en la fase regular, donde sufrieron hasta la última fecha para avanzar.

Si bien todo dependerá del sorteo posterior a los Playoffs, el cuadro determinó que tanto Pellegrini como Osorio puedan medirse en Europa League con un campeón continental como Nottingham Forest, dos potencias como Fenerbahce y Panathinaikos, o el cuadro checo de Viktoria Plzeň.

Publicidad

Así quedaron los playoffs

  • Ludogorets (BUL) – Ferencvaros (HUN)
  • Panathinaikos (GRE) – Viktoria Plzen (CZE)
  • Dinamo Zagreb (CRO) – Genk (BEL)
  • PAOK (GRE) – Celta (ESP)
  • Celtic (ESC) – Stuttgart (GER)
  • Fenerbahce (TUR) – Nottingham (ING)
  • Brann (NOR) – Bolonia (ITA)
  • Lille (FRA) – Estrella Roja (SRB)

FUTUROS EMPAREJAMIENTOS EN OCTAVOS DE FINAL:

  • Ludogorets (BUL) – Ferencvaros (HUN) / Oporto (POR) o Braga (POR)
  • Panathinaikos (GRE) – Viktoria Plzen (CZE) / Midtjylland (DIN) o Betis (ESP)
  • Dinamo Zagreb (CRO) Genk (BEL) / Friburgo (GER) o Roma (ITA)
  • PAOK (GRE) – Celta (ESP) / Lyon (FRA) o Aston Villa (ING)
  • Celtic (ESC) – Stuttgart (GER) / Braga (POR) o Oporto (POR)
  • Fenerbahce (TUR) – Nottingham (ING) / Betis (ESP) o Midtjylland (DIN)
  • Brann (NOR) – Bolonia (ITA) / Roma (ITA) o Friburgo (GER)
  • Lille (FRA) – Estrella Roja (SRB) / Aston Vila (ING) o Lyon (FRA)
Publicidad
Lee también
Pellegrini y el Betis: "Primer paso de la trilogía con éxito"
Internacional

Pellegrini y el Betis: "Primer paso de la trilogía con éxito"

¡Soñado! Dos chilenos se meten en octavos de final en Europa League
Internacional

¡Soñado! Dos chilenos se meten en octavos de final en Europa League

Betis vs. Feyenoord: Horario y dónde ver la Europa League
Internacional

Betis vs. Feyenoord: Horario y dónde ver la Europa League

UFC 325 en Chile: Horario y transmisión
Redsport

UFC 325 en Chile: Horario y transmisión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo