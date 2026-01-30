Luego de conseguir su clasificación directa para los octavos de final en Europa League, tanto el Betis del técnico Manuel Pellegrini como el Midtjylland del delantero Darío Osorio conocerían a sus potenciales rivales en la siguiente etapa.

En la sede de la UEFA, en la localidad suiza de Nyon, se dio a conocer el sorteo de los Playoffs del certamen continental, que también tendrá presencia nacional, pues avanzó a esta instancia el SK Brann noruego del atacante Niklas Castro.

La instancia determinó que el otrora seleccionado nacional deberá medirse en la siguiente etapa de Europa League contra el Bologna de Italia. Y en caso de avanzar a los octavos de final, tiene dos potenciales rivales: la AS Roma o el Friburgo de Alemania.

Los potenciales rivales de Pellegrini y Osorio en Europa League

Según determinó la UEFA existen cuatro potenciales oponentes tanto para Betis como Midtjylland, que quedaron ubicados en los puestos 3 y 4, de acuerdo a su clasificación en la fase regular, donde sufrieron hasta la última fecha para avanzar.

Si bien todo dependerá del sorteo posterior a los Playoffs, el cuadro determinó que tanto Pellegrini como Osorio puedan medirse en Europa League con un campeón continental como Nottingham Forest, dos potencias como Fenerbahce y Panathinaikos, o el cuadro checo de Viktoria Plzeň.

Así quedaron los playoffs

Ludogorets (BUL) – Ferencvaros (HUN)

Panathinaikos (GRE) – Viktoria Plzen (CZE)

Dinamo Zagreb (CRO) – Genk (BEL)

PAOK (GRE) – Celta (ESP)

Celtic (ESC) – Stuttgart (GER)

Fenerbahce (TUR) – Nottingham (ING)

Brann (NOR) – Bolonia (ITA)

Lille (FRA) – Estrella Roja (SRB)

FUTUROS EMPAREJAMIENTOS EN OCTAVOS DE FINAL:

Ludogorets (BUL) – Ferencvaros (HUN) / Oporto (POR) o Braga (POR)

Panathinaikos (GRE) – Viktoria Plzen (CZE) / Midtjylland (DIN) o Betis (ESP)

Dinamo Zagreb (CRO) Genk (BEL) / Friburgo (GER) o Roma (ITA)

PAOK (GRE) – Celta (ESP) / Lyon (FRA) o Aston Villa (ING)

Celtic (ESC) – Stuttgart (GER) / Braga (POR) o Oporto (POR)

Fenerbahce (TUR) – Nottingham (ING) / Betis (ESP) o Midtjylland (DIN)

Brann (NOR) – Bolonia (ITA) / Roma (ITA) o Friburgo (GER)

Lille (FRA) – Estrella Roja (SRB) / Aston Vila (ING) o Lyon (FRA)

