¿Final chilena? Los posibles cruces del Real Betis y Midtjylland en la Europa League

La Europa League entró en recta derecha para conocer al monarca del torneo. Sin Tottenham en la competencia, el torneo tendrá un nuevo monarca en este 2026. Lo que le abre el apetito especialmente a los chilenos que siguen en competencia como Manuel Pellegrini y Darío Osorio.

El tema es que la fase regular aún resta por definir los clasificados en el nuevo formato. Por lo que tanto Real Betis como Midtjylland aún no tienen su pasaje asegurado para la fase de octavos de final.

En la reciente fecha, el cuadro español cayó por 2-0 ante PAOK. Mientras que el elenco danés igualó 3-3 frente a SK Brann. Por lo que ambos se mantienen en el top 8, pero necesitarán sumar para asegurar su pasaje a la siguiente fase.

Por lo que ahora todas las miradas se fijan en el jueves 29 de enero ya que será determinante con la última fecha de la fase regular. Real Betis necesita un triunfo frente al PSV y Midtjylland recibe al Dinamo Zagreb. Partidos abordables y que podrían dejarlos directamente en la fase de octavos de final.

Los posibles rivales del Real Betis y Midtjylland

Así lo deslizó el sitio Football Rankings donde se la jugaron con los posibles cruces que tendrá la Europa League en la fase final rumbo al título.

Así está la tabla de la Europa League

En el caso del Real Betis de Manuel Pellegrini, disputa el último puesto de clasificación con Ferencváros. Por lo que sus rivales en octavos podrían ser Porto, Estrella Roja, Young Boys o Celtic.

En el caso del Midtjylland de Darío Osorio, se pelea la clasificación en la tabla con Freiburg para terminar tercero o cuarto. Los posibles rivales serían Genk, Dinamo Zagreb, Celta o Bologna.

Según lo expuesto por los especialistas, en el mejor de los casos si ambos equipos con representantes nacionales avanzan se podrían topar en una hipotética semifinal o final. Cabe consignar que la definición está programada para el 20 de mayo en el Parque Beşiktaş de Estambul, en Turquía.