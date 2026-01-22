La séptima jornada en la fase de liga en UEFA Europa League, la primera del 2026, era la oportunidad para que equipos con presencia nacional como el Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio pudieran asegurar su lugar en octavos de final.

Para ello, ambos debían ganar sus respectivos encuentros como visitantes. Mientras la escuadra española enfrentaba al PAOK de Grecia, el elenco danés fue hasta Noruega para enfrentar al SK Brann que no contó con el chileno Niklas Castro.

ver también Pellegrini chocho tras victoria por goleada del Real Betis en la Europa League: “este equipo siempre es competitivo”.

Midtjylland y Betis no logran clasificar en Europa League

El equipo de Pellegrini la pasó muy mal en suelo griego. En un encuentro donde debió sufrir la lesión del argentino Giovani Lo Celso, sufrieron su primera derrota en la competición, al caer ante PAOK por 2-0, con goles del serbio Andrija Živković (67′) y el penal de Giorgios Giakoumakis (86′).

Producto de esta derrota, el Betis cae hasta el sexto puesto de la Clasificación General en Europa League con 14 puntos. De todas formas depende de sí mismo para conseguir su clasificación a octavos de final, si llega a ganar en la última fecha.

Mientras que el Midtjylland tuvo la oportunidad de asegurar su pase en esta jornada, pues estuvo hasta el último minuto de su duelo ante SK Brann, donde Darío Osorio ingresó en el minuto 63; sin embargo, se lo empataron en la última jugada por 3-3.

Publicidad

Publicidad

El croata Martin Erlic (4′, 70′) y el brasileño Júnior Brumado (31′) anotaron para los daneses, mientras que por los noruegos convirtieron Noah Holm (19′) y dos lanzamientos penales: uno de Emil Kornvig (68′) y otro de Joachim Soltvedt (90+10′).

Tweet placeholder

¿Cómo quedaron en la Tabla de Posiciones?

Al concluirse la séptima fecha de la fase de Liga en Europa League, el Midtjylland de Osorio se queda en el cuarto lugar con 16 unidades. Tanto ellos, como el Betis de Pellegrini, dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar en Europa League?

Por la octava y última fecha de la competición, el jueves 29 de enero, ambos equipos serán locales. El cuadro del “Ingeniero” recibirá en el Estadio Benito Villamarín ante el Feyenoord neerlandés. Los daneses jugarán en Herning contra el Dinamo Zagreb croata.