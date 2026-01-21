Darío Osorio renovó contrato hasta 2030 como jugador del Midtjylland de Dinamarca, aunque no es un secreto que el delantero chileno debe dar un salto a la primera línea del fútbol Europeo más temprano que tarde.

El formado en Universidad de Chile está en la órbita del Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Hertha Berlín, de la Bundesliga alemana. De hecho, no sería extraño que el futbolista criollo parta en junio-julio.

La renovación de contrato obedece más a una estrategia de mercado y económica del Midtjylland, sabiendo que será imposible en la práctica retenerlo hasta 2030. Incluso hasta que llegue al 2027 en los daneses es difícil.

Darío Osorio crece como jugador y como persona

Tras estampar su firma, Osorio habló con los canales oficiales de su club: “he crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo, tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias donde puedo seguir desarrollándome. Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí”, dijo Osorio.

Osorio renovó con Midtjylland, pero ya piensa en enfrentar a los mejores de Europa.

“Siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más”, agregó.

Osorio sentencia que “hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día”.

Cabe recordar que Darío Osorio partió al Midtjylland desde Universidad de Chile a mediados de 2023. La U se quedó con un 15% de su pase y los daneses confían en venderlo en más de 26 millones de dólares.