Darío Osorio es uno de los jugadores sensación del mercado gracias a sus buenas actuaciones en Midjylland. Por esta razón, su equipo buscaría extender su contrato.

El extremo es uno de los mejores chilenos que milita en Europa y a sus 21 años, tiene mucho margen para seguir creciendo. Esto lo hace bastante atractivo para clubes de ligas más competitivas, quienes han puesto sus ojos sobre el oriundo de Hijuelas.

Midjylland quiere amarrar a Osorio

Desde su arribó en 2023 a Midtjylland, Darío Osorio ha registrado una notoria alza en su rendimiento. Incluso en el 2024 logró ser campeón de liga de Dinamarca. Además, también ya suma minutos en competiciones internacionales como la UEFA Europa League.

En los últimos mercados ha habido mucho interés de parte de otros clubes por el formado en Universidad de Chile. Si bien todavía no se materializa su partida, en los Lobos están seguros que solo es cosa de tiempo. Por esta razón, quieren actualizar el vínculo de Osorio y extenderlo hasta 2029.

“Aquí fue fichado con un contrato de cinco años que se extenderá hasta el verano de 2028, pero si los últimos detalles se concretan en las conversaciones entre las partes y se realiza la firma, el contrato se extenderá“, indicaron el el sitio danés Bold.

Darío Osorio ya suma 91 partidos en Midtjylland, con 21 goles y 13 asistencias. Su salto a una liga de mayor envergadura podría ocurrir a mediados de 2025 y los daneses quieren asegurar un arreglo conveniente que le asegure buenas ganancias a la institución.

Osorio es uno de los llamados a liderar el nuevo proceso de la selección chilena de cara a la Copa del Mundo de 2030. Midtjylland se frota las manos con el futuro de su joven estrella y este 2025 podría ser el año de su salto definitivo a la elite del fútbol europeo.