Chile ya tiene nómina para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda en los amistosos de la FIFA Series de marzo. La Roja dio a conocer la lista de convocados y en ella apareció un jugador que no estaba en los planes de nadie: Diego Ulloa.

El lateral de 22 años irrumpió en el Equipo de Todos luego de dar la vuelta larga y regresar a Colo Colo para ser un pilar. En 2026 sentó a Erick Wiemberg y ha sido titular de la mano de Fernando Ortiz, algo que se repitió este lunes frente a Huachipato.

En la antesala del choque con los Acereros, el jugador era la gran duda por problemas físicos que terminó dejando atrás. Fueron estas molestias las que podían dejarlo sin ir a la Roja, pero finalmente todo terminó bien.

Diego Ulloa se enteró mientras activaba con Colo Colo que fue convocado a Chile

Diego Ulloa fue una de las grandes sorpresas de la nómina de Chile para los amistosos de marzo. El lateral ha tenido un gran año en Colo Colo y recibió el llamado a la Roja en un contexto especial, ya que estaba trabajando para enfrentar a Huachipato.

Diego Ulloa fue llamado a Chile a horas de jugar con Colo Colo. Foto: Photosport.

Tras el triunfo ante los Acereros, la figura del Cacique abordó su presente. “La verdad que muy feliz, muy feliz por el momento que estamos pasando como equipo, y en lo personal también. Algo que siempre soñé y gracias a Dios se dio”, dijo de entrada.

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Fue luego de ello que Diego Ulloa reveló cómo se enteró de su citación a Chile. “Estábamos en el hotel. Estábamos activando y después cuando subí a la pieza me enteré y al tiro llamé a mi familia, así que la verdad muy emocionado. Fue inevitable no llorar, así que nada, muy contento”.

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El lateral también aprovechó de dejarle palabras a quienes están en una situación similar a la suya, dando la vuelta larga para llegar a la Roja. “Yo creo que como consejo siempre se han dado cuenta que yo siempre he estado preparado y que nunca dejen de confiar, porque… bueno, el trabajo siempre paga y yo siempre digo eso, que el trabajo se divide y nada… con mucha humildad”.

Finalmente, el jugador adelantó lo que será su aventura en el Equipo de Todos, donde compartirá con uno de sus ídolos. “Seguir aprendiendo, seguir sumando experiencias. Seguir aprendiendo de Gabi (Suazo) igual, que es el mayor referente que puedo tener. Y a ganar también, a ganar porque a eso hay que acostumbrarse, a ganar siempre”

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Diego Ulloa está listo para sumarse a la selección chilena después de un prometedor inicio de temporada en Colo Colo. El lateral cumple un sueño después de probar suerte con préstamos que le permitieron tomar experiencia para hoy ser un pilar del Cacique.

¿Cuáles son los números de Diego Ulloa en la temporada 2026 en Colo Colo?

Tras su actuación ante Huachipato, Diego Ulloa llegó a los 6 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanzó los 469 minutos dentro de la cancha.

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En resumen, Diego Ulloa estaba en Colo Colo cuando Chile…

La gran sorpresa de la nómina: Con 22 años, Diego Ulloa es la principal novedad de la Roja para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Su citación llega tras un inicio de temporada 2026 consagratorio en Colo Colo , donde logró arrebatarle la titularidad a Erick Wiemberg y convertirse en una pieza inamovible para Fernando Ortiz.

Con 22 años, Diego Ulloa es la principal novedad de la Roja para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Su citación llega tras un inicio de temporada 2026 consagratorio en , donde logró arrebatarle la titularidad a Erick Wiemberg y convertirse en una pieza inamovible para Fernando Ortiz. Emotiva noticia en la concentración: El lateral reveló que se enteró de su llamado mientras realizaba la activación previa al duelo contra Huachipato. Al subir a su habitación en el hotel, recibió la noticia y llamó de inmediato a su familia; confesó que fue un momento de gran emoción donde “fue inevitable no llorar” al ver cumplido su sueño tras años de préstamos fuera del club.

El lateral reveló que se enteró de su llamado mientras realizaba la activación previa al duelo contra Huachipato. Al subir a su habitación en el hotel, recibió la noticia y llamó de inmediato a su familia; confesó que fue un momento de gran emoción donde al ver cumplido su sueño tras años de préstamos fuera del club. Humildad y aprendizaje junto a Gabriel Suazo: Ulloa destacó que su éxito es fruto de “dar la vuelta larga” y trabajar con humildad. De cara a su viaje con la selección, señaló que su objetivo es seguir sumando experiencia y, especialmente, aprender de Gabriel Suazo, a quien considera su mayor referente en el puesto de lateral izquierdo.

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