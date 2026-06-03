El defensor y uno de los capitanes de Colo Colo analizó lo que ha sido el proceso de estar varios años a préstamo antes de consagrarse en el Cacique y ser considerado para la Roja.

La selección chilena se está preparando para lo que será su primer amistoso en esta fecha FIFA ante Portugal, combinado que se despedirá ante su gente enfrentando a la Roja antes de irse a jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Dentro de las variables que tiene Nicolás Córdova en su equipo destaca la presencia de Diego Ulloa. Con 22 años, el lateral izquierdo volvió a ser considerado en el equipo de todos, algo que viene a ratificar su buen presente en Colo Colo, donde es uno de los capitanes.

Y es que lo de Ulloa ha sido un tremendo viaje hasta acá. A pesar de su corta edad, ya registra pasos por Deportes La Serena, Barnechea y dos temporadas en Unión La Calera. Recién en este 2026 pudo debutar con los albos, esto luego de una vuelta bastante larga.

ver también El desconocido lazo de Esteban Pavez con un pilar del Colo Colo 2026: “Fue muy parecido a lo que viví”

El camino de Diego Ulloa antes de llegar a la selección chilena

El propio defensor analizó esto en charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol, enviado especial de RedGol a Portugal, donde declaró que “eso es algo que me pone muy feliz. Ha sido un proceso largo, pero a la vez muy, muy rápido. Creo que tuve que pasar por varios procesos, pero bueno, todo eso me sirvió para hoy en día estar aquí”.

“Vivir experiencia, ir a lugares. Hoy en día estoy muy contento, tanto en lo personal como, bueno, por el momento que estoy pasando también en mi equipo, y por estar convocado acá. Es que es un sueño, la verdad”, agregó.

Diego Ulloa se ha podido ganar un lugar en la selección chilena de la mano de Nicolás Córdova. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar y al ser consultado sobre sus ganas de saltar al extranjero, el formado en Colo Colo afirmó que “es una meta, es un sueño que cumplir y bueno, nos vamos a entrenar para eso. Nos vamos a preparar para eso y vamos a llegar”.

Diego Ulloa en esta temporada 2026 con Colo Colo ha jugado un total de 16 partidos, siendo 13 por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra una asistencia y ha sido dos veces amonestado en 1335 minutos de acción.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Portugal?

La Roja enfrentará a CR7 y compañía este sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile) en el en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Publicidad

Publicidad

ver también Superclásico familiar: puede debutar en U de Chile Cristóbal Ulloa, hermano del capitán de Colo Colo

En síntesis