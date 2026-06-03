El jugador del Elche entiende que la Roja pasa por un mal momento pero pide al hincha que confíe en que vendrán mejores resultados.

Chile jugará ante Portugal este sábado en un duelo que es David contra Goliat. Mientras la Roja llega en uno de sus peores momentos históricos, los europeos son candidatos a ganar el Mundial.

Quien lo entiende así es Lucas Cepeda, quien en charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el enviado especial de Redgol a Portugal, señala que la Roja actualmente no es una selección intimidante.

“Hay que ser realista, somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adulto, como gente grande que somos. Ir para adelante para salir de esta situación”, manifestó con mucha valentía.

Lucas Cepeda espera levantar a la selección chilena

Cepeda pide que la gente confíe en Chile

Eso sí, espera que haya credibilidad en la nueva camada de futbolistas. “Que nos apoyen, confíen, porque queremos quedar en la historia con humildad y trabajo, paso a paso. Hay que ir de la mejor manera”.

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De hecho entiende que las críticas son parte del trabajo del futbolista. “La gente siempre está, nos apoya. Aunque nos maten, es parte del trabajo. La gente se va a ilusionar si estamos bien, que crean en nosotros”, detalla.

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Tiene claro que ahora recae en ellos la responsabilidad de reencantar a la gente con la Roja. “Queremos levantar esta selección, quedar en la historia, que te reconozcan en la calle es gratificante y se siente lindo por dentro”, manifiesta.

Estar de vuelta en la selección lo hace muy feliz. “Me siento en casa ahora, me pone feliz, juntase con compañeros con los que juegas desde chico te hace sentir bien, quiero aprovecharlo al máximo”, dijo.

Sobre su presente en Elche, señala que “fueron cuatro meses muy buenos, muy lindos, una experiencia nueva. Estuve a la altura, aunque no jugué mucho”.

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“Que la gente de Elche me apoye, daré todo por el club. Quiero dejar mi huella, mi sello, ahora quiero jugar todo, ganarme el puesto, ser titular. No jugué por distintas circunstancias, pero me entregaré al 100% por 100% para tener buenos resultados”, agregó.

Finalmente tuvo palabras para sus dos amores en Chile. “Siempre intento ver a Colo Colo y Wanderers, los equipos en los que me siento querido en Chile, los llevo en el corazón. Los veo casi siempre que puedo, ver un tiempo que sea. Les deseo lo mejor ahora que están punteros”, confesó Cepeda.