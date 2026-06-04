Manuel Fernández, defensor del cuadro pirata, adelantó lo que será la visita a Deportes Concepción de este viernes, donde en caso de ganar eliminarán al Cacique del certamen doméstico.

Coquimbo Unido jugará este viernes 5 de junio un partido clave en la Copa de la Liga 2026. Los piratas visitarán a Deportes Concepción en el Ester Roa, en un duelo que puede marcar mucho para el desarrollo del torneo.

El equipo de Hernán Caputto tiene en sus manos la clasificación a las semifinales. Para eso simplemente deben vencer al León de Collao en su casa, resultado que de paso eliminará matemáticamente a Colo Colo en el Grupo A.

Al interior del plantel pirata están entusiasmados con esta opción, sobre todo si consideramos los últimos buenos resultados que ha tenido el equipo a nivel local e internacional en la Copa Libertadores.

ver también Colo Colo le reza al Conce de Nano Díaz: El resultado con el que seguirá vivo en la Copa de la Liga 2026

La ilusión de Coquimbo Unido de avanzar en la Copa de la Liga

Al respectó el que alzó la voz en el barón fue el defensor Manuel Fernández, quien aseguró a los medios que “estamos con muchas ganas, con mucha ansiedad de poder ir allá, hacer un buen encuentro y quedarnos con los tres puntos que son fundamentales para poder pasar”.

“Lo importante y lo lindo de esto es que dependemos única y exclusivamente de nosotros. Hemos hecho grandes partidos, así que estamos preparándonos de la mejor manera para poder ir allá y traernos tres puntos que para nosotros sería ideal”, agregó.

Coquimbo Unido quiere plasmar en la Copa de la Liga su buen andar en la Libertadores. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar y analizando el presente del rival, Fernández avisó que “siempre un cambio de entrenador mueve un poquito el árbol y la verdad que así se vio. Hicieron un gran encuentro contra Universidad de Chile. Pero nada, más que pensar en ellos y en sus herramientas, hay que pensar en nosotros, que es lo que vamos a plantear de visita”.

Coquimbo y Deportes Concepción se verán las caras este viernes 5 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

ver también Hernán Caputto se resta mérito por el gran momento de Coquimbo Unido: “Heredé un equipo competitivo”

En síntesis

El 5 de junio a las 20:00 horas jugarán Coquimbo Unido y Deportes Concepción.

jugarán Coquimbo Unido y Deportes Concepción. Clasificación a semifinales logrará Coquimbo Unido si gana, eliminando matemáticamente a Colo Colo.

logrará Coquimbo Unido si gana, eliminando matemáticamente a Colo Colo. Manuel Fernández aseguró que ganar los tres puntos es fundamental para poder pasar.

Publicidad