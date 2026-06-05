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Copa de la Liga

Nano Díaz y la opción de ayudar a Colo Colo en la Copa de la Liga: “Este partido es para competir”

El entrenador de Deportes Concepción analizó lo que será enfrentar esta noche a Coquimbo Unido en el Ester Roa, un duelo clave para los albos en el certamen doméstico.

Por Patricio Echagüe

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El Conce le puede dar una ayuda clave a Colo Colo.
© Deportes Concepción.El Conce le puede dar una ayuda clave a Colo Colo.

Esta noche Coquimbo Unido y Deportes Concepción jugarán un partido clave en la Copa de la Liga 2026. Los piratas visitarán al león de Collao en el Ester Roa, donde buscarán la clasificación y, de paso, eliminar a Colo Colo del certamen doméstico.

Por lo mismo es que muchos hinchas albos estarán apoyando a los lilas en este importante compromiso, algo que fue analizado por Fernando Díaz.

Para el DT del Conce, más allá de poder darle una mano al Cacique, lo que de verdad se está imponiendo ante Coquimbo es poder competir, ya que solo así podrán comenzar a elevar los rendimientos pensando en salvarse del descenso.

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Nano Díaz puede salvar a Colo Colo de un fracaso

El Nano declaró en conferencia de prensa que “cada técnico tiene una idea y para desarrollarla necesitamos entrenar y jugar mucho. Este partido es para competir y seguir incorporando conceptos para que el equipo llegue a su peak de rendimiento”.

“Los partidos de competencia no son para probar jugadores, aquí se trata de quien merece ser titular. No soy de estar cambiando constantemente, más cuando hay rendimientos que puedan dejarme conforme y quiero ratificar conceptos del partido pasado”, agregó.

Colo Colo está muy pendiente del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción de esta noche. | Foto: Photosport.

Colo Colo está muy pendiente del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción de esta noche. | Foto: Photosport.

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Sobre su primer partido en el Ester Roa, el DT del cuadro lila aseguró que “a estas alturas no tengo que demostrar que soy un entrenador capaz. Me interesa que el equipo alcance su máximo nivel y la competencia oficial es la más importante porque tenemos que salir de la zona de descenso”.

Para cerrar, Díaz avisó que “Coquimbo y Limache (su próximo rival en la Liga de Primera 2026) tienen movimientos bastante similares, ambos son fuertes y este partido nos puede servir pensando en el torneo local”.

Coquimbo y Deportes Concepción se verán las caras hoy viernes 5 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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En síntesis

  • El triunfo de Coquimbo Unido eliminaría a Colo Colo de la Copa de la Liga.
  • Lilas y piratas se verán las caras a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa.
  • El técnico Fernando Díaz analizó la opción de darle una mano a los albos en le certamen doméstico.
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