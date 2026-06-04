Coquimbo Unido y Deportes Concepción juegan un partido clave en la Copa de la Liga. También Colo Colo tiene su atención puesta en lo que sucederá en este encuentro.

Los Piratas buscan avanzar a la semifinal de la nueva competición implementada en el fútbol chileno. Para sellar su pasaje, deben derrotar al León de Collao. Este último equipo ya está eliminado y solo se juega el honor ante los de la Cuarta Región.

¿Dónde ver a Concepción vs Coquimbo?

Este partido podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible por HBO Max.

¿A qué hora es el duelo de la Copa de la Liga?

El encuentro entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido será este viernes 5 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Colo Colo puede quedar eliminado

Uno de los más atentos a este encuentro es Colo Colo y sus hinchas. Si bien los Albos pasan por un gran momento en la Liga de Primera, donde son sólidos líderes, en la Copa de la Liga no corren con la misma suerte y están al borde del abismo.

Coquimbo derrotó en la fecha anterior de esta competición a los Albos y se quedaron con la cima del grupo A. Por esta razón, si los Piratas vencen al eliminado Deportes Concepción, automáticamente eliminarán a los dirigidos por Fernando Ortiz.

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El León de Collao es el invitado de piedra en esta fiesta. No se juegan nada, pero tienen en su pies el poder definir al clasificado. El plantel que ahora comanda Fernando “Nano” Díaz intentará terminar de la mejor manera posible este torneo y en una de esas, le terminan dando una mano a Colo Colo.