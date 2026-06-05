Fabrizio Romano filtra el fichaje de 150 millones que promete Florentino Pérez para Real Madrid

El periodista italiano especialista en el mercado de pases dio a conocer el nombre del "galáctico" que busca el empresario español.

Una bomba informativa detonó este jueves el candidato a la reelección como presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quien promete realizar el fichaje más costoso en la historia del club.

El empresario español contó que el martes 9 de junio hará oficial una propuesta para contratar a un jugador galáctico, a cambio de 150 millones de euros, montos que jamás ha gastado el cuadro merengue.

Mucho se ha especulado con el nombre del jugador, el cual no es de la Premier League, según el propio Pérez, y el periodista italiano especialista en fichaje, Fabrizio Romano, ya dio con el nombre.

ver también Florentino Pérez ofrece el fichaje más costoso en la historia de Real Madrid: 150 millones de euros

¿Michael Olise de Bayern Múnich a Real Madrid?

A pesar de que el propio Florentino Pérez dijo que Michael Olise, estrella de Bayern Múnich, no es el jugador por el cual va a realizar la oferta millonaria, el reportero italiano afirma que sí irá por el francés.

“Florentino Pérez planea lanzar una oferta oficial de 150 millones de euros el martes por Michael Olise“, indicó el reputado periodista europeo.

Michael Olise tuvo una brillante temporada en Bayern Múnich. (Photo by Reinaldo Coddou H./Getty Images)

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La oferta tendrá que ser analizada por Bayern, a pesar de que en mayo pasado el presidente honorario del club, Uli Hoeneß, indicó tajantemente sobre el zurdo que “no hay ninguna posibilidad de vender, ni siquiera por 200 millones de euros”.

Real Madrid empezará las negociaciones con el campeón del fútbol alemán para quedarse con los servicios de Michael Olise, que está concentrado con Francia de cara al Mundial de 2026.