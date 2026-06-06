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Selección Chilena

¿Palabras de buena crianza? Semedo asegura que “Chile exigió a Portugal un poco más de lo esperado”

El lateral de Portugal, Nélson Semedo, aseguró que Chile sorprendió en Lisboa y complicó a los lusos más de lo que esperaban.

Por Diego Jeria

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El lateral de Portugal tuvo buenas palabras para Chile frente a los lusos.
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Portugal derrotó a la selección chilena por 2-1 en el amistoso de Lisboa este viernes, a pocos del días inicio del Mundial 2026 que tiene entre sus candidatos a los lusos, y a La Roja fuera tras la tercera eliminatoria para el olvido.

Tras el duelo, el lateral derecho de Portugal, Nélson Semedo, tuvo un buen análisis sobre lo realizado por Chile, comparando a La Roja con la “agresividad” de Colombia, a quienes enfrentarán en el Grupo K.

Nos exigieron un poco más de lo esperado, pero fue un partido positivo. Hemos estado preparando el aspecto físico y sabemos que el torneo en Estados Unidos requerirá mucho de eso, especialmente por las condiciones climáticas que encontraremos“, dijo Semedo.

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La valoración personal de Semedo en Portugal

El lateral oriundo de Lisboa y de 32 años agregó que “hoy la idea era jugar 45 minutos, pero dar más de lo que podíamos en ese tiempo, y eso es lo que intentamos hacer“.

Semedo aseguró que Chile complicó más de lo esperado a Portugal.

Semedo aseguró que Chile complicó más de lo esperado a Portugal.

Respecto a su titularidad, el hoy jugador del Fenerbahce y ex Barcelona expuso que “lo importante es la victoria del equipo”.

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“Estoy contento con mi rendimiento, pero lo más importante es poder ayudar lo máximo posible, jugando 45 minutos, como fue hoy, 30 minutos o solo uno. Como ya he dicho, lo importante es estar aquí, aunque sea sólo para entrenar”, sentenció Semedo.

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Cabe recordar que la selección de Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, República democrática del Congo y Colombia.

Resumen:

-Portugal ganó 2-1 a Chile en el amistoso disputado este viernes en Lisboa.

-Nélson Semedo comparó la agresividad de la selección chilena con la de Colombia.

-Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, Congo y Colombia.

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