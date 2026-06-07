Mario Briceño le hizo el tanto de la victoria a Colo Colo y el joven golero Christian Bravo habló de que toda la acción estuvo planificada durante la semana.

Christian Bravo fue el sostén que tuvo Huachipato para vencer a Colo Colo en el cierre de la fase grupal de la Copa de la Liga. Pese a que no tenían nada que hacer, pues Coquimbo Unido ya había logrado la clasificación a la semifinal del certamen.

De todas maneras, un gol de cabezazo de Mario Briceño le sirvió a la escuadra adiestrada por Jaime García para despedirse con una sonrisa en el estadio CAP de Talcahuano. Por cierto, el Huachi también contó con una tapada espectacular de Bravo.

Le tapó un tiro libre al uruguayo Joaquín Sosa. Y luego de su manotazo, la pelota se estrelló en el travesaño. Fue tal la tapada que al cabo del pitazo final, el defensor charrúa fue a felicitarlo. Bravo fue elegido el jugador del partido para TNT Sports.

Christian Bravo tuvo otro gran partido en el Huachi. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Siento que las atajadas ayudaron a mantener el arco en cero, también el sacrificio de la defensa, el mediocampo y los delanteros. No pararon de correr hasta el último minuto. Fue un esfuerzo grupal para dejar el arco en cero”, graficó el golero surgido en la cantera acerera.

El meta de 19 años agregó que “sabíamos que sería difícil, entrenamos en la semana cuáles eran las fortalezas. El gol salió justo como lo practicamos. Feliz por el equipo, se hizo un esfuerzo tremendo, se conversó y se trabajó”. Vale decir, tenían presupuestado buscar el juego aéreo de Briceño.

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“Feliz por el triunfo, qué mejor que en el aniversario de Huachipato. Una alegría tremenda”, aseguró Bravo, quien se hizo cargo de la portería del cuadro de la usina por dos lesiones: la del uruguayo Rodrigo Odriozola y del mundialista sub 20 Sebastián Mella.

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Christian Bravo agradece al staff de Jaime García tras el 1-0 de Huachipato a Colo Colo

Huachipato despidió a Colo Colo de la Copa de la Liga con un triunfo por la mínima diferencia. Y Christian Bravo reafirmó el progreso que ha tenido desde que se hizo dueño del pórtico. “Gracias a dios fue algo que me pilló preparado”, afirmó el oriundo de Ñanco.

Así festejó Huachipato el gol de Mario Briceño. (Eduardo Fortes/Photosport).

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“Siempre lo comentamos con el cuerpo técnico, que en algún momento me iba a llegar la oportunidad y debía estar preparado. Es un sueño estar jugando. Apoyaré al equipo desde donde me toque”, sentenció Bravo, quien tiene confianza en seguir con su alza.

Bravo suma 12 partidos jugados en Huachipato: recibió 16 goles y en tres ocasiones dejó su valla invicta. Ante el Cacique pudo mostrar parte de su nivel. Y hasta recibió la congratulación de un rival. Una muestra gráfica de su alto rendimiento.

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Revisa el compacto del triunfo de Huachipato ante el Cacique

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