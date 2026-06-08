Los colocolinos que quieran ver a su equipo se perderán a Brasil, mientras que los del U no podrán mirar el inicio de Japón-Países Bajos.

El Mundial 2026 comienza esta semana, con el duelo que México y Sudáfrica van a jugar en el Estadio Azteca. Un evento para el que los amantes del fútbol han esperado 4 años.

Eso sí, en Chile hay una particularidad por la ausencia de la selección en este evento: se jugará paralelamente la última fecha de la primera rueda del torneo nacional.

Por ende, muchos partidos del campeonato chocarán en horario con el Mundial. Un hecho curioso que hará dividir a los fanáticos en los canales de televisión y a muchos que vayan al estadio, derechamente, perderse partidazos.

Neymar espera estar el sábado en Brasil, pero muchos colocolinos se perderán su estreno

Los partidos que se superponen del torneo con el Mundial

Todos los partidos del fútbol chileno este fin de semana se van a topar con alguno del Mundial en algún momento, de acuerdo a la programación que realizó la ANFP para esta jornada.

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Viernes 12 de junio

20 horas Audax vs La Serena / 21 horas EE.UU vs Paraguay. Habrá que elegir entre el segund tiempo en La Florida o el debut de los locales ante los guaraníes.

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Sábado 13 de junio

15 horas Everton vs Palestino / 15 horas Qatar vs Suiza. Se juegan en paralelo, ideal para hacer zapping.

17.30 horas Colo Colo vs Cobresal / 18 horas Brasil vs Marruecos. El debut de la Canarinha está fijado casi a la misma hora del Cacique. Quienes vayan al estadio no podrán ver a Neymar, Vinícius y Raphinha.

20 horas Ñublense vs Huachipato / 21 horas Haití vs Escocia. Al igual que el viernes, se topan en un tiempo.

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Domingo 14 de junio

12.30 horas D. Concepción vs Limache / 13 horas Alemania vs Curazao. Otra vez obligados a hacer zapping.

15 horas La Calera vs U de Chile / 16 horas Países Bajos vs Japón 16h /17.30 U. Católica vs U. de Conce. Maratón de fútbol el domingo por la tarde. Comienzas viendo a la U, te pasas al partidazo de asiáticos ante neerlandeses y cuando termine conectas al del subcampeón del fútbol chileno.

19 horas Costa Marfil vs Ecuador / 20 horas Coquimbo vs O’Higgins. Para rematar el domingo, los ecuatorianos comienzan a jugar al final del duelo de la UC. Cuando terminen, se mira el 2° tiempo de dos escuadras chilenas de buen rendimiento internacional este año.

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