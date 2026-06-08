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Mundial

Mundial y torneo nacional se juegan en paralelo: conoce los partidos que se topan el fin de semana

Los colocolinos que quieran ver a su equipo se perderán a Brasil, mientras que los del U no podrán mirar el inicio de Japón-Países Bajos.

Por Felipe Escobillana

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El Mundial y el torneo nacional se jugarán en paralelo este fin de semana
© Getty/PhotosportEl Mundial y el torneo nacional se jugarán en paralelo este fin de semana

El Mundial 2026 comienza esta semana, con el duelo que México y Sudáfrica van a jugar en el Estadio Azteca. Un evento para el que los amantes del fútbol han esperado 4 años.

Eso sí, en Chile hay una particularidad por la ausencia de la selección en este evento: se jugará paralelamente la última fecha de la primera rueda del torneo nacional.

Por ende, muchos partidos del campeonato chocarán en horario con el Mundial. Un hecho curioso que hará dividir a los fanáticos en los canales de televisión y a muchos que vayan al estadio, derechamente, perderse partidazos.

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Los partidos que se superponen del torneo con el Mundial

Todos los partidos del fútbol chileno este fin de semana se van a topar con alguno del Mundial en algún momento, de acuerdo a la programación que realizó la ANFP para esta jornada.

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Viernes 12 de junio

20 horas Audax vs La Serena / 21 horas EE.UU vs Paraguay. Habrá que elegir entre el segund tiempo en La Florida o el debut de los locales ante los guaraníes.

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Sábado 13 de junio

15 horas Everton vs Palestino / 15 horas Qatar vs Suiza. Se juegan en paralelo, ideal para hacer zapping.

17.30 horas Colo Colo vs Cobresal / 18 horas Brasil vs Marruecos. El debut de la Canarinha está fijado casi a la misma hora del Cacique. Quienes vayan al estadio no podrán ver a Neymar, Vinícius y Raphinha.

20 horas Ñublense vs Huachipato / 21 horas Haití vs Escocia. Al igual que el viernes, se topan en un tiempo.

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Domingo 14 de junio

12.30 horas D. Concepción vs Limache / 13 horas Alemania vs Curazao. Otra vez obligados a hacer zapping.

15 horas La Calera vs U de Chile / 16 horas Países Bajos vs Japón 16h /17.30 U. Católica vs U. de Conce. Maratón de fútbol el domingo por la tarde. Comienzas viendo a la U, te pasas al partidazo de asiáticos ante neerlandeses y cuando termine conectas al del subcampeón del fútbol chileno.

19 horas Costa Marfil vs Ecuador / 20 horas Coquimbo vs O’Higgins. Para rematar el domingo, los ecuatorianos comienzan a jugar al final del duelo de la UC. Cuando terminen, se mira el 2° tiempo de dos escuadras chilenas de buen rendimiento internacional este año.

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