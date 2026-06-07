Roberto Martínez, el entrenador español que dirige a los lusos, defendió al extremo del AC Milan. Lo mismo hicieron dos jugadores del elenco europeo.

Portugal superó a Chile por 2-1 en un amistoso en el que la escuadra adiestrada por Nicolás Córdova no fue mucha competencia y hubo dos expulsados, pues Iván Román y Rafael Leao protagonizaron una pelea que les costó a ambos la tarjeta roja.

En ese contexto, en el cuadro luso cerraron filas con el habilidoso extremo del AC Milan de Italia. Lo hizo Roberto Martínez, el español que dirige al cuadro luso. Con una frase que denota una falacia. “La reacción de Leao es normal. Protegió al compañero y mostró espíritu de equipo”, dijo el DT.

“Tuvo una reacción positiva para ayudar al compañero. No podemos entrar en la provocación. Pero es es muy bueno que haya ocurrido ahora. Un equipo sudamericano tiene muchos momentos así”, aseveró el exseleccionador de Bélgica.

La pelea entre Rafael Leao e Iván Román tuvo intervención de varios más. (Photosport).

Como si los europeos nunca pelearan. “No podemos recibir una tarjeta roja en una situación así. Los equipos de América del Sur tienen tendencia a ese enfrentamiento”, apuntó Bob Martínez, quien dirigió a Jean Beausejour en el fútbol de Inglaterra.

“Pienso que no era para tarjeta roja. No fue una actitud violenta de ninguno de los jugadores. Pero no inventamos excusas y podemos usar este partido también como preparación mental”, apuntó el hispano, quien trató de bajarle el perfil a la pelea.

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Roberto Martínez, el español que cree que los europeos tienen conducta modélica. (Zed Jameson/Photosport).

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Portugal zanja el partido vs Chile: dos jugadores hablan de la pelea entre Román y Leao

Portugal derrotó a Chile en un partido que tuvo una gran polémica, pues tanto Iván Román como Rafael Leao vieron la tarjeta roja directa. Y dos seleccionados lusos sacaron la voz por este enfrentamiento. “No puede ocurrir. Creo que él también va a aprender de eso“, dijo Nelson Semedo.

Nelson Semedo marca a Darío Osorio. (Getty Images).

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El carrilero derecho añadió más. “Tenemos que saber controlar el calor del partido. Hay equipos que nos pueden intentar debilitarnos de esa forma, pero tenemos que controlarlo”, apuntó el exjugador del Barcelona, donde fue compañero de Arturo Vidal.

Otro que sacó la voz fue Francisco Conceiçao, quien milita en la Juventus de Italia. “Son cosas que forman parte del juego. Los resultados son importantes, pero en esta fase queremos crear dinámicas y entender qué hay que hacer”, aseguró el extremo de 23 años.

Francisco Conceiçao ante Gabriel Suazo. (Getty Images).

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