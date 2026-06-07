Desde La Roja afinan detalles para el segundo encuentro de la presente fecha FIFA.

Chile ha sufrido más de una complicación para poder concretar el amistoso ante República Democrática del Congo. Ahora el encuentro vive una nueva modificación.

Luego de caer por 2-1 ante Portugal, La Roja tendrá un nuevo encuentro en Europa. Hace unos días estaba todo listo para medirse ante los africanos en España, pero problemas extrafutbolísticos cambiaron todo lo que estaba establecido.

Sede y hora final del amistoso de Chile

Desde las autoridades españolas estaban preocupadas por un brote de ébola que se ha dado en África, por lo que decidieron no autorizar el amistoso entre Chile y RD Congo en su tierra. Esto obligó a la organización del encuentro a modificar todo.

Finalmente el encuentro se disputará en el Stade de la Source, Orleans, Francia. De esta manera, ambas selecciones no se quedarán con las ganas de jugar y podrán ver a variantes de cara a sus próximos desafíos. Mientras La Roja proyecta a un equipo para 2030, los africanos disputarán la próxima Copa del Mundo de 2026.

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Claro que el cambio de sede no es la única modificación que tendrá el próximo partido de Chile. Es que según confirmó el gerente de selecciones, Felipe Correa, el duelo también tendrá un nuevo horario.

“Se jugará a las 18:00 horas de Francia, 12:00 de Chile, sin público. Ratificamos nuestra planificación”, indicó Correa tras el amistoso frente a Portugal. Originalmente el duelo ante RD Congo sería a las 14:00 horas de Chile.

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Los dirigidos por Nicolás Córdova cerrarán su gira por Europa ante el país africano que estará en el grupo K de la Copa del Mundo, donde será oponente de Portugal, Colombia y Uzbekistán. La Roja quiere cerrar esta fecha FIFA con una sonrisa.