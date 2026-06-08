Los vecinos del otro lado de la Cordillera de los Andes no olvidan a La Roja.

Chile dejó una profunda huela de rencor deportivo en Argentina. Así lo volvió a demostrar el medio TyC Sports, quienes se burlaron a pito de nada de La Roja.

La selección nacional no pasa por su mejor presente, lejos de estar en la cita planetaria y ni siquiera con un entrenador definido. La Albiceleste por su parte es la actual campeona del mundo e intentará repetir el título en Norteamérica, donde son una de las máximas candidatas.

La burla a Chile

Si bien el presente de Chile es negativo, hubo un tiempo donde La Roja se paraba de igual a igual ante los mejores países. Bien lo saben en Buenos Aires, ya que ellos cayeron en dos ocasiones en la final de la Copa América ante los nacionales. Incluso, Lionel Messi no aguantó y se retiró de su seleccionado por esto, aunque después se arrepintió y regresó.

Hoy que La Roja está en el suelo, desde Argentina no dejan pasar ninguna oportunidad para pegarle. Uno de los buenos ejemplos de esto es TyC Sports. El medio trasandino de vez en cuando sube alguna publicación contra Chile.

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En esta ocasión, desde el canal mencionado tiraron un post a través de sus redes sociales donde se puede apreciar la bandera de Texas, la cual es muy parecida a la bandera de Chile. Este detalle lo usaron para resaltar el hecho de que La Roja no estará en la Copa del Mundo.

“Después del amistoso de Argentina y a 4 días del arranque del Mundial, me encontré con esta bandera. Es la de Texas. Capaz alguno pensó que era de Chile, pero no. Ellos no clasificaron a la Copa del Mundo por si no sabían. Así que acá no hay nada de ellos“, escribieron los “creativos” trasandinos.

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Mientras los hinchas de Argentina celebraron la publicación, también llegaron chilenos a criticar el post y además, recordar a los vecinos las victorias en las dos Copa América que hasta el día de hoy siguen generando muchas ronchas al otro lado de la Cordillera de los Andes.