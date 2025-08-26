Siguen los coletazos por la horrible tragedia ocurrida en Avellaneda, durante el partido que enfrentó a Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien se ha intentado bajar el calor de las declaraciones, lo dicho por Marcelo Díaz en la conferencia de prensa previa al Superclásico, dejó molestos a algunos al otro lado de la Cordillera. Eso, porque el capitán azul aseguró que la U era la que estaba ganando la serie.

Ante esto, saltó Guido Bercovich, del programa Sportia de TyC Sports, quien trató de mandarle un “ubicatex” a Carepato y siguió con la teoría, altamente defendida desde Argentina, de la responsabilidad compartida.

“Los violentos que siguen a la U de Chile”

Según el periodista, lo que dice Marcelo Díaz no hace sino confirmar la tesis de que sería la hinchada azul la que comenzó el pleito en Avellaneda. “Yo creo que tendría que reflexionar, porque más allá de que estaba ganando la U de Chile el partido, justamente sus dichos demuestran que a los violentos que siguen a la U no les importa lo que pasa en la cancha, ni el resultado“, aseguró.

“Fueron a romper todo, sin mirar el global. Que él diga que estaban ganando el partido no hace sino exponer a sus violentos. Ellos fueron los que iniciaron esto“, agregó, aunque no haya pruebas visuales de aquello.

“Dice ‘no nos sentimos clasificados a cuartos’, como si supusiera que lo más lógico es que clasifiquen. Para mí no hay chance de que se clasifiquen a cuartos de final. E Independiente, tampoco. Esta va a ser una sanción ejemplificadora, no se ha dado antes, pero va a empezar a existir“, cerró el periodista de TyC Sports.

Marcelo Díaz llegando a Santiago desde Buenos Aires, tras la catástrofe en Avellaneda | Photosport

¿Hay chances de que se termine el partido entre Independiente y la U de Chile?

Sí. O, por lo menos, así lo deslizaron desde Perú. En el programa Mano a Mano, se sugirió que existe una chance de que se puedan jugar los últimos 42 minutos sin público y en Asunción.