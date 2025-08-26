Se reavivó el Superclásico. Tuvo que llegar el día de rueda de prensa para que se reactivara la emoción por el duelo entre Colo Colo y la Universidad de Chile, de este domingo 31 de agosto.

En un principio, la terrible vivencia azul en tierras argentinas había empañado un poco la previa del duelo más importante del fútbol chileno. Pero, este martes, Marcelo Díaz y Javier Correa se dedicaron a prenderlo con bencina.

Primero, fue Marcelo Díaz quien “miró hacia abajo” a Colo Colo, mientras que Javier Correa instó al capitán de la U a hablar en la cancha y señaló que “mostró la hilacha”. Palabras cruzadas que no tienen su origen en la actual Liga de Primera 2025.

La trama de un odio disimulado: Marcelo Díaz vs Javier Correa

Si bien, tras la polémica, Marcelo Díaz calmó los ánimos señalando que nunca hubo de su parte una burla y que todo fue cizaña periodística, lo cierto es que no es el primer cruce de palabras entre el volante de la U y el delantero albo.

Todo comenzó en el campeonato pasado, cuando Carepato y la Universidad de Chile consiguieron un triunfo histórico en el Estadio Monumental. Allí, se filtró la interna del camarín azul, donde el capitán exhortaba a sus compañeros a disfrutar “verlos llorar”. Luego, sobre el fin del Campeonato Nacional, acusó un “robo contra la U”.

Una vez que Colo Colo hizo su remontada, todo se le devolvió al capitán azul. De hecho, el propio Javier Correa, que este martes pareció ofendido, fue uno de los más exaltados e irrespetuosos con sus dichos, tras la obtención del torneo nacional.

“¿Sabes quién cruzó América después de Colón? No, porque del segundo no se acuerda nadie. A llorar a la iglesia… a llorar a la iglesia. Vamos, somos campeones, la tienen recontra adentro“, dijo por entonces un Javier Correa que no tenía la misma compostura de este martes. Los dichos del delantero, así como de otros jugadores del plantel albo, se dirigieron especialmente contra Carepato.

Marcelo Díaz y una agresión artera en el Superclásico | Photosport

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile?

El partido más importante del fútbol chileno tendrá lugar este domingo 31 de agosto, a las 15.00 horas de Chile. Será en el Estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

