Horrible lo sucedido en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. La carnicería vivida en las graderías no deja indiferente a nadie.

Con el tiempo transcurrido, y con la tranquilidad de que no hay que lamentar víctimas fatales, cada equipo comienza a velar por sus intereses. Será la Conmebol la responsable de decidir qué escuadra avanzará a cuartos de final, para enfrentar a Alianza Lima.

En ese sentido, hay varios análisis que se han hecho. En Argentina, parecen desesperados por mostrar a los hinchas azules como violentos. Pero, lo cierto, es que la localía era de Independiente, por lo que está difícil que la pulseada la ganen.

¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre la resolución de la Conmebol?

Si hay un lugar donde se puede buscar neutralidad, es en la Inteligencia Artificial. En base a datos, ésta nos debería dar respuestas sobre los hechos. Es por eso que utilizamos Copilot, la IA de Microsoft y le preguntamos: “En tu opinión: ¿Qué determinará la Conmebol con respecto a las sanciones tras el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile? ¿Qué equipo pasará a cuartos de final? ¿O quedarán eliminados ambos?“

La respuesta de la IA fue contundente. “Creo que la Conmebol terminará responsabilizando principalmente al club local, Independiente, por no garantizar la seguridad en su estadio. Le asignará la derrota administrativa (3-0) y lo eliminará de la Copa Sudamericana, mientras que Universidad de Chile avanzará a cuartos de final”, señaló Copilot.

Para argumentar, la IA citó el Reglamento de Conmebol. “Es el organizador local el que debe asegurar el orden y la protección de hinchas, planteles y árbitros“, agregó.

Por último, aunque no menos importante, señaló que sería muy extraño un escenario alternativo, aunque, de darse, Alianza Lima avanzará directo a semifinales. “Marcaría un precedente radical en materia disciplinaria, pero chocaría con la costumbre de sancionar más al organizador“, enfatizó.

¿Cuándo se dará la resolución por lo acontecido en Avellaneda?

El tribunal, presidido por Eduardo Gross Brown y dos co‐jueces, emite la resolución definitiva, idealmente antes del 10 de septiembre.