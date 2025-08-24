Es tendencia:
Sólida respuesta de Universidad de Chile a Independiente: “Justificar lo injustificable, también…”

El Romántico Viajero le respondió al desafortunado post del Rojo, que planteó la masacre como un tema de chilenos vs argentinos.

Por Jose Arias

Independiente hizo un video digno de manicomnio.
Independiente hizo un video digno de manicomnio.

No se agota el tema. Lo vivido el pasado miércoles 20 de agosto sigue dando vuelta en las retinas y en las cabezas de los amantes del fútbol. Más cuando hay que decidir quién se corona como ganador del duelo de Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

Ante los hechos, la respuesta desde Independiente de Avellaneda no ha sido la esperada. En vez de localizar a los hinchas que cometieron la barbarie, se han escudado en la débil argumentación de que ellos no comenzaron con la violencia.

Desde la Universidad de Chile, fue todo lo contrario desde un principio. El propio Michael Clark, mandamás de Azul Azul, evitó referirse a culpabilidades y centró su atención en los heridos. Y ahora el Romántico Viajero respondió a través de un video.

Video de respuesta: Universidad de Chile se las canta a Independiente

La U de Chile se tomó un tiempo para responder de forma institucional a los hechos ocurridos el pasado miércoles 20 de agosto. Lo hizo a través de un emocionante video.

Condenamos la violencia, venga de donde venga. Mostrar a los violentos para justificar lo injustificable, también es violencia“, reza el video que fue subido a la cuenta de Instagram de la U.

Muy distinto al tono del video de Independiente: “Será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos“. La empatía, en Avellaneda, no la conocen.

¿Qué pasará con el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?

Universidad de Chile espera la decisión de la Conmebol, tras la suspensión definitiva del duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los con pensamiento más positivo, creen que el Romántico Viajero será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final.

