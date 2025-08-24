Lo que aconteció el pasado 20 de agosto de 2025 no podrá ser fácilmente borrado del recuerdo futbolero. Los hechos inexplicables desde la razón humana y la convivencia social que se desarrollaron en la cancha de Independiente, siguen dando la vuelta al mundo. En vez de hablar del paso a cuartos de final de la Universidad de Chile, nos hemos visto en la obligación de relatar los sucesos terribles ocurridos en la Copa Sudamericana.

Las imágenes impactaron al mundo entero. Nunca han sido fáciles las visitas a Argentina, donde un hincha hostil suele redirigir su odio y frustraciones con los aficionados chilenos. Muchas veces, en el fondo están Las Malvinas y una sarta de argumentos históricos cercanos al terraplanismo.

Sin embargo, pocas veces las cosas degeneran tanto hasta llegar a lo que sucedió el miércoles. Pero, hay jugadores que, antes de la “masacre de Avellaneda”, ya habían vivido tragedias en estadios.

ver también Jugaba en Independiente y por la barbarie de la Sudamericana decidió volver a Chile: “No puedo estar en este equipo”

Segunda vez que le ocurre: el jugador que se repitió con la tragedia

Casi tres años antes de lo sucedido en Avellaneda (el 6 de octubre de 2022), otra tragedia sacudió al fútbol argentino. Sucedió en La Plata, cuando Gimnasia y Esgrima enfrentaba a Boca Juniors. La represión policial y el uso abusivo de gases lacrimógenos fueron los protagonistas.

Y hubo un jugador que, además de estar el pasado miércoles 20 de agosto del 2025, también vivió aquel triste evento en El Bosque. Se trata del portero de Independiente, y ex Gimnasia, Rodrigo Rey, que estuvo esa trágica tarde, defendiendo los colores del Lobo.

“Es una locura lo que pasó en el partido, le costó la vida a un hincha que fue a ver a su equipo de fútbol. No se puede justificar lo que paso, nadie entiende el motivo por el cual se dio“, dijo, en ese momento, por los hechos de represión policial acontecidos, que terminaron con el saldo de un fallecido.

Publicidad

Publicidad

Pasó en El Bosque, en 2022 | Getty Images

Sucedió en el duelo ante Boca Juniors | getty Images

¿Qué pasará con el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?

Universidad de Chile espera la decisión de la Conmebol, tras la suspensión definitiva del duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los más optimistas creen que el Romántico Viajero será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad