Deportes Concepción sabe que debe moverse mucho en el mercado de fichajes y llegó a un acuerdo para sumar otro refuerzo. Ya había amarrado la llegada de Jorge Henríquez, el talentoso enganche que tuvo un buen rendimiento con Cobresal en la Liga de Primera 2025.

Aunque Henríquez cerró su campaña con los Mineros expulsado con roja directa: pegó una patada inexplicable dentro del área que derivó en un penal y en que su equipo quedara con 10 futbolistas en la visita a Ñublense. Una jugada que despertó sospechas por el señor del Maletín.

También arremetió con fuerza el León de Collao para quedarse con Fausto Grillo, un zurdo zaguero que jugó en O’Higgins de Rancagua. Y por estas horas, cierra el desembarco de un mediocampista argentino que el DT del elenco penquista conoce a la perfección.

Patricio Almendra fue ayudante técnico de Francisco Bozán en San Luis de Quillota, donde dirigieron a este mediocampista de 27 años de buena campaña en Boston River de Uruguay. Las referencias son para Mauricio Vera, quien tiene todo apalabrado para sumarse al Conce.

Mauricio Vera enfrenta la marca de Marcelo Cañete en un duelo entre San Luis y Wanderers. (Andres Pina/Photosport).

Vera estuvo dos temporadas en los Canarios, donde le dejó una huella a Almendra. Por eso mismo, lo llamó para sumarlo a Deportes Concepción por lo que podría aportarle al equipo en la máxima categoría del fútbol chileno. En su carrera, se formó en River Plate de Argentina.

Deportes Concepción mueve el mercado y suma a Mauricio Vera como refuerzo

Deportes Concepción pondrá a las órdenes a Mauricio Vera como refuerzo en este mercado muy arduo, donde no sólo tendrán a este ex Canario. En 52 partidos, regaló dos asistencias. Recibió 15 tarjetas amarillas y una roja por doble amonestación.

Mauricio Vera entrena bajo la supervisión de Patricio Almendra en San Luis de Quillota. (Captura Instagram).

También anunció el principio de acuerdo por Ignacio Mesías, quien tuvo una gran presentación en La Liga 2D, donde anotó 19 goles. Durante este año, jugó en Unión La Calera, donde marcó seis conquistas. Otro que se vistió de lila fue Matías Cavalleri, quien fue oficializado en modo vintage.

Eso sí, hubo otros que se fueron como Nicolás Astete. El centrocampista terminó su contrato y pronto encontró nuevo club: fichó en Deportes Temuco para ponerse bajo la tutela de Héctor Arturo Sanhueza. Diego Zambrano también le puso fin a su ciclo en el Conce.

Así terminó Deportes Concepción en la tabla de la Primera B 2025

Deportes Concepción ganó su lugar en la Liguilla de Ascenso por su 6° lugar en la tabla. Después ganó la Liguilla de Ascenso.

