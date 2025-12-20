Es tendencia:
¡El León quiere rugir con todo! Campeón de Libertadores podría llegar a Deportes Concepción

El León de Collao buscará dar la gran sorpresa en su regreso a la división de honor y revelan que jugador brasileño, campeón de Libertadores, fue ofrecido al club.

Por Andrea Petersen

El jugador, campeón de Libertadores, que suena en Concepción.
Deportes Concepción consiguió la hazaña este 2025 y logró el esperado regresó a la división de honor tras 17 años. Debido a esto, el León de Collao buscará reforzarse de la mejor manera y revelan que un campeón de Libertadores está en el radar del equipo.

Son distintos los jugadores que suenan como posibles fichajes para el León en lo que será la temporada 2026, pero según reveló Sabes Deportes, un jugador brasileño, que conquistó títulos como la Copa Mundial Sub-20 del año 2011 y la Copa Libertadores, fue ofrecido a Concepción.

El campeón de Libertadores que podría llegar a Concepción

César Bernado Dutra, portero de 33 años, podría ser opción para el León en lo que será su regreso a la división de honor.

El jugador comenzó u carrera en C.R. Flamengo en 2011, para luego pasar a préstamo en clubes como Ponte Preta y Ferroviária.

Con el “Mengao” no logró posicionarse. Sin embargo, fue parte del plantel que fue ganador de la Copa Libertaores el 2019 y la Recopa Sudamericana. También junto al equipo levantó la Copa Da Brasil (2013), Campeonato Brasileiro (2019) y el Supercopa de Brasil (2020).

El 2022 fichó por E.C. Bahia y tras una breve temporada fichó por Boavista F.C el año 2022 quedando libre este año.

Dutra fue parte de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 con Brasil, coronándose campeón de la cita mundialista.

