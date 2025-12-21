Deportes La Serena necesita con urgencia un cambio de energías para este 2026 que se avecina. Esto, tras un 2025 en el que estuvieron cerca del descenso, incluso llegando a la última fecha con posibilidades de caer a la B.

Sin embargo, se salvaron en la última pulseada y, finalmente, tendrán una temporada en la que podrán vengarse del eterno rival, Coquimbo Unido, que buscará un histórico segundo campeonato.

Las cosas parecían bien encaminadas para los papayeros. Conversaciones entabladas y encaminadas parecían hablar bien de la opción de Pablo de Muner en la banca de La Serena. Pero, siempre hay “peros”.

Se cae el favorito

Que las conversaciones se entablen no quiere decir que lleguen a puerto. En este caso hablamos de Pablo De Muner. El ex DT de O’Higgins, Melgar, Guaraní y Defensa y Justicia, entre otros, no concretó su llegada al elenco papayero. Y al parecer, todo fue muy de último minuto.

Según aseguró César Luis Merlo, el DT no llegará a Deportes La Serena, pese a haber estado en conversaciones serias con el club. “Se cayó la llegada de Pablo De Muner a Deportes La Serena, que sigue en búsqueda de un entrenador“, enfatizó.

“Hubo charlas presenciales en Chile, pero a ultima hora no hubo acuerdo”, cerró el experto en traspasos. En La Serena siguen recibiendo currículums. ¿O se viene Pep Bozán, de nuevo?

¿Cómo quedó Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

