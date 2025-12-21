Fue el último clasificado chileno a la Copa Libertadores y aún resuenan los gritos de celebración en Talcahuano. Huachipato derrotó a Deportes Limache en la final de Copa Chile y se quedó con el Chile 4, pasando a la fase previa del torneo continental.

La idea es reforzarse de cara a tamaño reto. El cuadro acerero tendrá que jugar dos fases eliminatorias si quiere, finalmente, estar en la fase de grupos del torneo más lindo del universo. Es el todo por el todo.

En ese sentido, ya se aseguró a Cristian Toro, defensa de Cobresal, de buena campaña en el norte. Pero, además, pudo concretar la estadía de su técnico, Jaime García, para la próxima temporada. Y no es el único que se queda.

Héroe de la final: se queda

Uno de los que se transformó en gran héroe del último título de Huachipato fue su arquero, Rodrigo Odriozola. El meta, que consiguió atajarle el penal a Facundo Pons y decretar la obtención de la Copa Chile, fue uno de los buenos rendimientos durante la temporada acerera.

De hecho, tal fue su buena actuación, que el mérito se vio compensado con una renovación de contrato. Así lo anunció Huachipato en sus redes sociales, donde resaltaron la continuidad del meta charrúa de 37 años.

El héroe de la noche: Rodrigo Odriozola | Photosport

“¡El uru se queda!”, pusieron en redes sociales del club de Talcahuano, junto con un video mostrando las grandes performance del arquero a lo largo de la temporada 2025.

¿Cómo terminó Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

