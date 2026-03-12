Javier Méndez genera preocupación en Colo Colo en la previa contra Huachipato

Colo Colo volvió a los entrenamientos pensando en su próximo desafío en la Liga de Primera. Este lunes, recibirá a Huachipato para defender su liderato en la tabla de posiciones, en un duelo clave para Fernando Ortiz.

Hubo varias novedades en este inicio de semana. La atención estaba puesta sobre las situaciones de Claudio Aquino y Diego Ulloa, ambos con molestias físicas. El volante salió lesionado en el Superclásico y el defensor vivió una suerte similar en el pasado triunfo contra Audax Italiano.

Mientras Aquino entrenó con normalidad este miércoles, Ulloa trabaja con precaución para poder llegar al partido del lunes. Pero estos no son los únicos casos que evalúa la enfermería del Monumental.

Y es que Radio Cooperativa informó que Javier Méndez entrenó de manera diferenciada por una molestia muscular. El defensor que ha sumado minutos en el año es evaluado para el duelo contra los acereros.

Javier Méndez entrena diferenciado en Colo Colo | Photosport

Javier Méndez y una nueva complicación en Colo Colo

Se trata de una nueva complicación de Javier Méndez, quien no ha tenido el protagonismo esperado con su llegada. El uruguayo se perdió las dos primeras fechas del torneo para cumplir una sanción que arrastraba de Uruguay. Jamás ha entrado a la titularidad.

Su única aparición en cancha se dio en el triunfo contra O’Higgins en Rancagua, donde entró en los minutos finales. Tras ausentarse contra Deportes Limache y Everton, ha sido suplente contra Unión La Calera, U. de Chile y Audax Italiano.

