El defensa de la U habló tras la victoria contra Deportes Concepción, poniéndole punto final a su encontronazo en la cancha con el también azul, Javier Altamirano.

Universidad de Chile sufría ante Deportes Concepción con empate 1-1 parcial. El reloj llegaba a los 64 minutos y el defensa Franco Calderón fue al suelo… la falta le costó tarjeta amarilla en un partido que no estaba nada fácil para el Chuncho.

Sobre la misma, el recién ingresado, Javier Altamirano, reprochó a Calderón, quien respondió con un pechazo a su compañero. De no ser por el árbitro y Eduardo Vargas la situación pudo pasar a mayores, pero el hecho no pasó desapercibido.

Terminado el duelo, y ya con la tranquilidad del triunfo, el mismo Calderón sostuvo que el fuerte encontrón con su compañero “queda en la cancha, somos profesionales y ya está todo hablado, queda todo ahí no más“.

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Calderón: el triunfo, su presente y el estadio de la U

Por otro lado, el defensa argentino del Chuncho sostuvo que “el triunfo es muy necesario, porque ya se nos estaban alejando en la tabla. El otro día perdimos tres puntos importantes y hoy fue muy clave“.

Calderón asegura que ya habló con Altamirano y se arreglaron tras el pechazo en la U.

Asimismo, abordó su suplencia. Calderón perdió espacio con la llegada de Fernando Gago y fue titular en este y el duelo anterior ante las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

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“Sabemos que todos los técnicos cuando llegan tienen miradas diferentes. El profe llegó con su idea y hay que aceptar, seguir trabajando día a día y seguir mejorando para lo que necesite y cada vez que me toque, responder“, aseguró.

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Por último abordó las novedades por el posible nido propio del Chuncho: “para mí la U es el club más grande de Chile y obviamente que me gustaría que tenga estadio propio, para no estar siendo siempre local acá o en el estadio que nos toque. Para mí cumple un rol muy importante tener estadio propio y creo que la U se va a hacer muy fuerte si tiene su estadio“, sentenció.

Resumen:

-Franco Calderón recibió tarjeta amarilla al minuto 64 y protagonizó un altercado con Javier Altamirano.

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-El defensa Franco Calderón recuperó la titularidad debido a las lesiones de Zaldivia y Ramírez.

-La Universidad de Chile busca estadio propio bajo la dirección técnica del argentino Fernando Gago.