Fernando Gago confirmó la formación azul para enfrentar a Deportes Concepción: tres cambios, uno por lesión y el regreso de dos estelares del Chuncho.

Fernando Gago confirmó la formación con el once titular de Universidad de Chile para el vital partido contra Deportes Concepción, por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional.

La U formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en el ataque.

Cabe recordar que los azules no vieron acción el fin de semana pasado por la postergación de su duelo contra O’Higgins. Antes, la U perdió 1-0 ante Cobresal y Unión La Calera.

Por ello la U está obligada a ganar o el equipo de Fernando Gago se puede enfrascar en una crisis, además de acercarse a la parte baja de la tabla. Y no será fácil con varias bajas.

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Los datos y alternativas de la U contra el Conce

En el Chuncho siguen lesionados los defensas centrales titulares: Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. A ellos se sumó Israel Poblete, mientras Fabián Hormazábal llega entre algodones. Tampoco estará Marcelo Díaz, en puesta a punto. Asimismo, la novedad en las alternativas de Gago es el extremo izquierdo venezolano, de 18 años, Andrés Bolaño, quien podría debutar esta jornada.

Formación confirmada de la U para la fecha 14.

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De esta forma, Hormazábal se mantiene en la titularidad pese a llegar entre algodones. Respecto al duelo contra Cobresal, Morales vuelve y toma su lugar en desmedro de Diego Vargas; Barrera reemplaza al lesionado Israel Poblete y por sorpresa Edu Vargas recupera la titularidad para mandar al banco a Juan Martín Lucero.

En la banca azul estarán Cristopher Roselli; Diego Vargas, Nicolás Fernández, Lucas Assadi, Elías Rojas, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Lucas Romero y Andrés Bolaño.

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Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 14 de la Liga de Primera.

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