El Cacique tiene oncena definida para visitar a los Papayeros, la que cuenta con un inesperado nombre desde el arranque. Esto, ya que Fernando Ortiz perdió a uno de sus pilares.

Colo Colo visita a Deportes La Serena con novedades en su formación. Este sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas el Cacique visita los Papayeros por la Liga de Primera 2026 y lo hace con una sorpresa en su oncena.

Luego de ganarle el clásico a Universidad Católica, el Eterno Campeón perdió a Tomás Alarcón por tarjeta roja. Ante esto, Fernando Ortiz rearma su esquema y le da la confianza a un jugador que viene cuestionado para ir desde el arranque: Lautaro Pastrán.

El 10 no ha tenido un buen primer semestre, pero el técnico le da su respaldo para que se destape en un duelo clave. Esto, además de despejar dudas con Javier Correa, que pese a salir con molestias frente a la UC igual dirá presente.

Colo Colo va con un criticado de titular en su formación ante La Serena

En Colo Colo no dejarán pasar la oportunidad de seguir escapándose en la cima de la tabla de posiciones. Para su visita a Deportes La Serena, el Cacique va con un formación ofensiva y con la que espera traerse los tres puntos a casa.

Lautaro Pastrán será titular en la formación de Colo Colo ante La Serena. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz aprovecha de sacarle el jugo al plantel antes de desarmarse por los compromisos de la selección chilena. Es así como Gabriel Maureira, citado a la Sub 20 de la Roja, repite la titularidad en el arco.

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En la defensa y pese a las dudas, el Cacique vuelve a apostar por la línea de tres con la que ha sostenido la actual campaña. Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa serán los encargados de proteger el fondo albo.

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En el mediocampo y sin poder contar con Tomás Alarcón, Colo Colo apuesta por cuatro figuras y una que va alternando con la delantera. Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa son los fijos en esa zona de la cancha, dejando la novedad más arriba.

Lautaro Pastrán, que viene cuestionado por su rendimiento en la primera rueda, vuelve a la titularidad para ayudar al Eterno Campeón y así revertir su presente. Leandro Hernández y Javier Correa, que terminó lesionado contra la UC, completan la oncena alba.

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Así, Colo Colo tiene formación definida para visitar a Deportes La Serena. Esta será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en la delantera.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de Colo Colo