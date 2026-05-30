El Cacique entregó su convocatoria para visitar a los Papayeros y un canterano se robó la película. Va por su debut oficial.

Colo Colo quiere seguir dándole protagonismo a sus juveniles esta temporada. El Cacique ha hecho varias apuestas con su cantera en 2026 y ahora, para el choque con Deportes La Serena este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas, hay un nuevo nombre que sale a pelear por su oportunidad: Cristián Díaz.

Como ya ha sido habitual de la mano de Fernando Ortiz, los canteranos albos están teniendo más minutos en el primer equipo. Es así como ahora llega el momento para el mediocampista, quien se metió en la citación para el choque con los Papayeros por la Liga de Primera.

El motivo es simple y tiene que ver con la ausencia de uno de los pilares del Eterno Campeón en la presente campaña. Eso sí, no es el único ya que hay otro que ya hizo su debut oficial y también se ilusiona con ingresar a la cancha para ir ganando terreno.

Cristián Díaz, el nuevo juvenil que irrumpe en Colo Colo

En Colo Colo no quieren dejar de mostrar a sus joyas y este sábado puede haber un nuevo estreno oficial en el plantel. El Cacique entregó su lista de citados para la visita a Deportes La Serena, la que tiene novedades desde la cantera.

Cristián Díaz es la principal novedad de Colo Colo para el choque con La Serena. Foto: Instagram.

Se trata de Cristián Díaz, mediocampista de 18 años y que irrumpe en la convocatoria de Fernando Ortiz. El jugador, que estuvo de cumpleaños hace 15 días, buscará hacer su debut con el equipo de sus amores.

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Con experiencia en el Mundial Sub 17 de Qatar con la selección chilena, el volante ha demostrado ya sus condiciones. La baja de Tomás Alarcón por su expulsión ante Universidad Católica le permite al DT buscar variantes en la juvenil, donde eligió a una de las joyas que firmó contrato profesional con el club a finales del año pasado.

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Pero la aparición de Cristián Díaz no es la única que llama la atención. Rodrigo Catalán, otra de las jóvenes promesas de Colo Colo, también entró en la citación y no se quiere quedar atrás en la pelea por una camiseta en el primer equipo.

Se espera que la formación que pare Fernando Ortiz en el Estadio La Portada no considere a ninguno de los dos desde el arranque. Sin embargo, el desgaste podría permitirles por lo menos ingresar unos minutos y así mostrarse al mundo.

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Colo Colo celebra la primera aparición de Cristián Díaz en el primer equipo. El Cacique está apostando todo a su cantera y ruega para que sean soluciones reales al dolor de cabeza que dejó la expulsión de Tomás Alarcón.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo