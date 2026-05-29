Parisinos y Gunners se enfrentan en la definición del torneo tratando de alcanzar la Orejona después de un año de ensueño. Todo lo que debes saber del encuentro junto a RedGol.

PSG y Arsenal chocan en la gran final de la UEFA Champions League 2025/26. Este sábado 30 de mayo a partir de las 12:00 horas el Paris Saint-Germain y los Gunners se verán las caras buscando al monarca del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

El elenco de Luis Enrique defiende la corona que logró en la campaña pasada y aspira a conseguir un histórico bicampeonato. Sin embargo, en frente tendrán a un cuadro de Mikel Arteta que viene con hambre de gloria y quiere una revancha personal. El partido promete y hay preguntas como dónde ver, qué formaciones y más. Unas para las que te dejamos las respuestas a continuación.

¿Dónde ver la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

La gran final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal será transmitida por dos señales en TV: ESPN y ESPN Premium. De manera online podrás seguir el encuentro en Disney+.

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 48 (HD)*

La última vez que se enfrentaron, el PSG eliminó al Arsenal de la Champions League en semifinales en la edición 2024/25. Foto: Getty Images.

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Así llega el PSG a la final de la Champions League

El PSG se vuelve a instalar en la final de la UEFA Champions League después de haber levantado el título el año pasado. En la temporada 2025/26, los Parisinos disputaron un total de 55 partidos oficiales, con 38 triunfos, 8 empates y 9 derrotas. En ellos marcaron 137 goles y recibieron 62 en contra, lo que les permitió ser campeones de la Ligue 1 y la Supercopa de Europa.

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Así llega el Arsenal a la final de la Champions League

El Arsenal hizo historia y no quiere parar de agrandarla coronándose campeón de la UEFA Champions League. Hasta ahora, los Gunners jugaron 62 partidos oficiales en total en la temporada 2025/26, consiguiendo 45 triunfos, 10 empates y 7 derrotas. En ellos anotaron 128 goles y tuvieron 49 en contra, con lo que alcanzaron el título de la Premier League después de 22 años.

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¿Cómo está el historial de enfrentamientos entre PSG y Arsenal?

Hasta antes de la final de la UEFA Champions League, PSG y Arsenal se han enfrentado en 7 ocasiones. Estas terminaron en 2 victorias para los Parisinos, 2 para los Gunners y 3 empates.

La última vez que se vieron las caras fue en la temporada 2024/25, cuando después de chocar en la fase liga se cruzaron en semis, donde los franceses lograron clasificar a la final por un global de 3-1 y así coronarse campeones en la definición contra Inter de Milán.

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Formación del PSG

Esta es la más probable oncena del PSG para la final de la Champions League: Safonov en el arco; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la defensa; Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves en el mediocampo; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia en la delantera.

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Formación del Arsenal

Esta es la más probable oncena del Arsenal para la final de la Champions League: David Raya en el arco; Mosquera, Saliba, Gabriel y Calafiori en la defensa; Rice, Lewis-Skelly y Odegaard en el mediocampo; Saka, Gyokeres y Trossard en la delantera.