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Champions League

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal? Horario y qué canal transmite EN VIVO la final de la Champions League

Este fin de semana se define al campeón de "La Orejona" entre Parisinos y Gunners.

Por Franccesca Arnechino

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PSG y Arsenal se miden en la gran final de la Champions League.
© Imagen generada con Gemini.PSG y Arsenal se miden en la gran final de la Champions League.

Paris Saint-Germain y Arsenal animarán este sábado la gran final de la UEFA Champions League 2025/26 en Budapest. Los Parisinos llegan tras eliminar a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich, mientras que los Gunners dejaron en el camino a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid.

El conjunto frances va por el bicampeonato europeo, una marca que en el formato actual solo logró el Real Madrid. En la otra vereda, el Arsenal va por su primera “Orejona” y buscará la revancha tras la final que perdió ante Barcelona en 2006.

Luis Enrique buscará la segunda Champions para PSG en la final ante el Arsenal

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PSG vs. Arsenal: Horario y dónde ver

PSG vs. Arsenal, juegan este sábado 30 mayo a las 12:00 horas de Chile en el Puskás Aréna, Budapest, para definir al campeón de la Champions League.

El partido entre Parisinos y Gunners,tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN y ESPN Premium. Tambiéncontará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

Pronósticos PSG vs Arsenal: ¿quiénes serán los campeones de la Champions League?

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Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 48 (HD)*

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