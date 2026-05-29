Ante la crisis que viven los Xeneizes tras ser eliminados por Universidad Católica, el casildense aprovechó de tirar currículum.

Boca Juniors sufrió uno de los mayores fracasos del último tiempo al quedar fuera de la Copa Libertadores ante Universidad Católica. La crisis es total y en este contexto apareció Jorge Sampaoli.

Los Xeneizes cayeron ante los Cruzados por 1-0 y fueron eliminados del torneo internacional en fase de grupos, algo que no les sucedía desde 1994. El enojo es total en La Boca y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es duramente criticada.

Sampaoli y su opción a Boca Juniors

Si bien no es oficial, es casi un hecho que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda no seguirá en Boca Juniors. Necesitarán nuevo entrenador y Jorge Sampaoli está disponible. Justamente el día siguiente a la eliminación de los Xeneizes, el campeón de América con Chile habló de que pudo ser su entrenador en el pasado y que todavía está abierto a la opción, pese a ser seguidor de River.

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“Estuve muy cerca de dirigir a Boca dos veces. La última, con Daniel Angelici, quedé a un paso. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca”, explicó Sampaoli en Radio La Red de Argentina.

Con la pasión que viven el fútbol en Argentina, resultaría difícil pensar que los seguidores de Boca aceptarían al casildense de manera sencilla, pero el asegura que los Millonarios nunca lo buscaron. “River nunca se contactó conmigo para ofrecerme el cargo de entrenador”, detalló.

Sampaoli se siente capacitado para dirigir a Boca. Imagen: Getty

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Jorge Sampaoli jamás ha dirigido en Primera División en su país. Además, no dejó una buena imagen allá tras su paso por la Albiceleste. Su última aventura como entrenador fue en Atlético Mineiro. El ex DT de la U aseguró que hizo patria en el Brasileirao.

“Decidí ir a colonizar un lugar donde los DT argentinos no hubieran tenido continuidad, y Brasil era uno de esos”, cerró el campeón de la Copa Sudamericana.