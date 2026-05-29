Los piratas no cumplen con el requisito del aforo que pide Conmebol para la instancia, pero harán gestiones para tener el duelo en su ciudad.

Coquimbo Unido conoció su suerte en octavos de final de Copa Libertadores y chocará ante Platense. El campeón argentino del 2025 es uno de los rivales más abordables en el papel, aunque el torneo ha demostrado que todo puede pasar.

Es ahí donde la dirigencia pirata ya planifica agosto, mes donde buscarán cerrar la clasificación jugando como local. Y si en O’Higgins deben cambiar de estadio para el duelo con Boca, en los aurinegros miran de reojo la situación.

Con capacidad para 18.500 personas, el Francisco Sánchez Rumoroso no alcanza a cumplir con el requisito de 20 mil como aforo mínimo en octavos de final. Por eso ya se mueven con Conmebol para jugar en casa de todas maneras.

Coquimbo pelea por jugar sí o sí en su estadio

Ante las dudas por gestiones argentinas para sacar a Coquimbo Unido del Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo Unido apuestan por mantenerse en su estadio. Según supo RedGol, la consigna es sí o sí jugar en casa ante Platense.

Coquimbo forjó su clasificación en casa /Photosport

La Conmebol puede hacer una excepción en caso que un equipo con menos aforo del permitido en su estadio pida jugar ahí. Pasó en Copa Sudamericana el año pasado con Independiente del Valle y era la idea que tenían en O’Higgins también, antes de saber que jugarían con Boca.

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Los duelos ante Platense arrancarán en suelo argentino el en la semana del 11 al 13 de agosto. Por otra parte, la revancha se jugará en Chile entre el 18 y 20 del mismo mes. Ahí la gestión apunta a que sea en el Sánchez Rumoroso.

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El encuentro también será especial para el DT Hernán Caputto. El ex portero se inició como futbolista en el Calamar argentino, elenco que defendió entre 1988 y 1993.