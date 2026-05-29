Fernando Ortiz sufre nueva baja en Colo Colo: El motivo que deja a Claudio Aquino fuera de citación

El volante trasandino sigue con complicaciones por una sinotivits en su rodilla derecha. Es el cuarto partido que se pierde en el año.

Colo Colo da vuelta la página tras el clásico ante Universidad Católica. Con 30 puntos es el líder de la Liga de Primera y esta sábado va en busca de un nuevo triunfo para estar la ventaja.

Por la fecha 14 debe visitar a Deportes La Serena, el cuadro granate viene de vencer a Deportes Limache y tiene 17 unidades. Por lo que un triunfo ante los albos hasta los podría ubicar en zona de copas internacionales.

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Ante esto, en el Cacique van con su mejor gente hacia la cuarta región. Sin embargo, el “Tano” ya sufre con una importante baja en el plantel. Lo que tiene directa relación con Claudio Aquino.

El volante no se ha podido afianzar en el equipo estelar. Para peor, los problemas en la rodilla le pasaron la cuenta al volante trasandino. Lo que se reflejó en una paupérrima presentación frente a la UC. Con solo 24 minutos en cancha, prácticamente mostró un ritmo cansino y sin ganas.

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Pero las dolencias físicas le pasan la cuenta y no será parte de la lista de citados para este sábado según indicó Cooperativa Deportes.

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De esta forma, ante los granates será el cuarto partido que se pierde en lo que va de temporada. Anteriormente ya estuvo ausente ante Audax Italiano por la Liga de Primera y en Copa de la Liga frente a Coquimbo y Deportes Concepción. Lo que a su vez acrecienta los rumores de una posible salida a mitad de año.

¿Cuál será la formación de Colo Colo?

Así las cosas, el equipo estelar de Fernando Ortiz se mantendrá. Según la última práctica de este viernes, Colo Colo formará frente a Deportes La Serena con Gabriel Maureira en el arco, defensa con Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa.

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En los laterales Jeyson Rojas y Diego Ulloa. En el mediocampo la dupla Víctor Felipe Méndez y Alvaro Madrid, para dejar en ataque a Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Javier Correa.

Así está la tabla de la Liga de Primera con Colo Colo puntero con 30 unidades.

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El partido está programado para este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. El encuentro será transmitido por TNT Sports y HBO Max.